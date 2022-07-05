65 yaş aylığı zamlandı mı? 2022 Temmuz 65 yaş maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık aylığı kaç TL oldu? Yaşlılık aylığına yüzde kaç zam geldi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alındı. 4253 TL olan asgari ücret yapılan yüzde 30 zamla 5.500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekli zam oranları da belli oldu. Milyonlarca çalışan gibi 65 aylığı (yaşlılık maaşı) ödeneği alan vatandaşlar da kendi maşlarına ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz zamlı yaşlılık maaşı detayları...

65 yaş aylığı zamlandı mı? 2022 Temmuz 65 yaş maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık aylığı kaç TL oldu? Yaşlılık aylığına yüzde kaç zam geldi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alındı. 4253 TL olan asgari ücret yapılan yüzde 30 zamla 5.500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekli zam oranları da belli oldu. Milyonlarca çalışan gibi 65 aylığı (yaşlılık maaşı) ödeneği alan vatandaşlar da kendi maşlarına ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz zamlı yaşlılık maaşı detayları...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği enflasyon farkları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre memurlara, meklilere yapılacak za oranı netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile meklilere yüzde 42.35, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Bu oranlar ile pek çok sosyal ödeneğe de zam yapılacak. Binelrce kişi 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ile geçinimini sağlıyor ve maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyordu.

65 yaş aylığı zamlandı mı?

Asgari ücretin artması ile 65 yaş aylığı almaya hak kazanan vatandaşların sayısında da artış olacak. Hane başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan yaşlılar 65 yaş maaşı alabilecek. Durum böyle olunca binlerce kişi 2022 Temmuz ayında yaşlılık maaşına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı ve memurlara gelen zamla birlikte yaşlılık maaşı da arttı.

2022 Temmuz 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığına yüzde 41 oranında artış yapılması bekleniyor. 1084 TL olan 65 yaş maaşının yeni zamla birlikte 1.520 TL'ye çıkması bekleniyor.

Engelli aylığına da zam geldi

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı bin 124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı bin 687 lira, engelli yakını aylığı da bin 124 lira oldu.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Yaşlılıkta birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında 'Yaşlılık' bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmektedir.

65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır. .