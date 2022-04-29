29 Nisan Cuma-30 Nisan Cumartesi 15 Temmuz -Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü ücretsiz mi? Köprülerde ücretsiz geçiş saat kaçta başlayacak? soruları bayram tatili için yola çıkmak için hazırlanan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek araçlarıyla memleketine gitmek isteyenler Cuma gününden yola çıkmak istiyor. Cuma akşamı İstanbul'da köprülerin ve yolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki 29 Nisan Cuma köprüler bedava mı? 29 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü ücretsiz mi? 29 Nisan cumayı 30 Nisan cumartesiye bağlayan gece köprüler ve yollar saat kaçta ücretsiz?

29 Nisan Cuma-30 Nisan Cumartesi 15 Temmuz -Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü ücretsiz mi? Köprülerde ücretsiz geçiş saat kaçta başlayacak? soruları bayram tatili için yola çıkmak için hazırlanan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek araçlarıyla memleketine gitmek isteyenler Cuma gününden yola çıkmak istiyor. Cuma akşamı İstanbul'da köprülerin ve yolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki 29 Nisan Cuma köprüler bedava mı? 29 Nisan cumayı 30 Nisan cumartesiye bağlayan gece köprüler ve yollar saat kaçta ücretsiz?

Milyonlarca vatandaşın meakla beklediği gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile bayram boyunca ücretsiz köprü ve otoyollar belli oldu. Aynı zamanda köprü ve yolların hangi saatler ve günlerde ücretsiz olacağı da belli oldu. Bayram tatili için 29 Nisan Cuma akşamı yola çıkmak isteyen vatandaşlar köprülerin ve yolların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak ediyor. İşte 2022 Ramazan bayramında yolların ücretsiz olacağı saatler...

29 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü ücretsiz mi?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişinin bayramda en sık kullandığı köprülerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bayram boyunca ücretsiz olacak. Köprüden bedava geçişler 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece başlayacak. Yani 30 Nisan saat 00.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçiş yapmak mümkün olacak.

29 Nisan Cuma-30 Nisan Cumartesi 15 Temmuz -Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bayramda ücretsiz geçiş yapılabilecek. Bu köprülerden ücretsiz geçişler 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar yapılacak.

Ücretsiz geçişlerde 'yap-işlet-devret' projeleri hariç

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Bayramda hangi köprüler ücretli?

Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Tatile çıkacakların en önemli rotalarından biri de Çanakke Köprüsü üzerinden geçmek. Peki Çanakkale Köprüsü Ramazan bayramında ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Çanakkale Köprüsü 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için ücretsiz geçiş kararı bu köprüyü bağlamıyor. Ancak köprü geçişleri ile ilgili ilerleyen günlerde yeni bir karar alınabilir. Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretli mi yoksa indirimli mi olacağına https://www.1915canakkale.com/ internet sitesinden de takip edebilirsiniz.