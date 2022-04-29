30 Nisan'da köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cumayı 30 Nisan Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi? Köprü ve yollarda ücretsiz geçiş saat kaçta başlayacak? soruları şu sıralar pek çok vatandaş tarafından soruluyor. Ramazan bayramı tatili için plan yapanlar haftanın son günü cuma günü yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Daha önce köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 29 Nisan cuma günü yola çıkmak isteyenler 15 Temmuz şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünün ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Nisan Cumayı 30 Nisan Cumartesiye bağlayan gece ücretsiz geçişler saat kaçta başlayacak?

30 Nisan'da köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cumayı 30 Nisan Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi? Köprü ve yollarda ücretsiz geçiş saat kaçta başlayacak? soruları şu sıralar pek çok vatandaş tarafından soruluyor. Ramazan bayramı tatili için plan yapanlar haftanın son günü cuma günü yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Daha önce köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 29 Nisan cuma günü yola çıkmak isteyenler 15 Temmuz şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünün ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Nisan Cumayı 30 Nisan Cumartesiye bağlayan gece ücretsiz geçişler saat kaçta başlayacak?

Geçtiğimiz 2 sene boyunca bayramlar kısıtlamalar ile geçmişti. Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve şehirlerarası seyehat yasakalrına takılan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk defa kısıtlamasız bir bayram tatili yapacak. Ramazan bayramı planlarına şimdiden başlayan aileler yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası alınan karar doğrultusunda köprü ve otoyollar da bayramda ücretsiz olacak.

29 Nisan'da köprü ve yollar ücretsiz mi?

29 Nisan Cuma günü köprü ve otoyollarda bayram için ücretsiz geçişler başlamayacak. Cuma günü saat 24'ten sonra ücretsiz geçişler başlıyor.

30 Nisan'da köprüler ücretsiz mi?

30 Nisan'da bazı köprü ve yollar ücretsiz olarak vatanaşlara hizmet verecek. Karayolları sorumluluğundaki köprü ve otoyollarda 30 Nisan'da araç geçişleri ücretsiz olacak. 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

29 Nisan Cumayı 30 Nisan Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Baydamda ücretsiz geçiş ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ramazan Bayramında araçların ücretsiz geçişleri 30 Nisan saat 00.00'da başlayacak.

Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretli (paralı) olacak?

Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişler Yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.