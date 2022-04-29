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TIMETURK / GENEL / Cuma günü köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı? Yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz? (30 Nisan Cumartesi)

Cuma günü köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı? Yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz? (30 Nisan Cumartesi)

Cuma günü köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı? Yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz? (30 Nisan Cumartesi) Ücretsiz geçiş saat kaçta başlıyor? sorusu bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere hazırlanan pek çok kişi tarafından sorulmaya başlanmıştı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Karayollarına bağlı köprü ve otoyollarda bayram tatilinde geçişlerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Cuma günü gece yola çıkacak olan sürücüler 29 Nisan Cuma günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve yolların ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu araştırmaya başladı.

53 Dakika Önce
2022-04-29 10:07:51
Cuma günü köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı? Yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz? (30 Nisan Cumartesi)

Cuma günü köprüler ücretsiz mi? 29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı? Yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz? (30 Nisan Cumartesi) Ücretsiz geçiş saat kaçta başlıyor? sorusu bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere hazırlanan pek çok kişi tarafından sorulmaya başlanmıştı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Karayollarına bağlı köprü ve otoyollarda bayram tatilinde geçişlerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Cuma günü gece yola çıkacak olan sürücüler 29 Nisan Cuma günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve yolların ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu araştırmaya başladı.

Ramazan bayramına sadece sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tatil planlarını günler öncesinden yaptı ve haftanın son günü Cuma günü yola koyulmak üzere bavullarını hazırladı. Araçları ile tatile ve memleketlerine gitmek üzere yola çıkacak olan sürücüler yolların 29 Nisan Cuma günü ücretsiz mi olacağını merak ediyor. Peki yollar ve köprüler saat kaçta ücretsiz olacak?

Cuma günü köprüler ücretsiz mi?

Cuma günü köprüler ve otoyollar ücretsiz olmayacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece yani 30 Nisan saat 00.00'dan sonra köprüler ve yollar bedava olacak.

29 Nisan Cuma köprü ve yollar bedava mı, paralı mı?

Ramazan bayramı nedeniyle köprü ve yollar 30 Nisan saat 00.00'dan sonra ücretsiz olarak hizmet verecek. Ücretsiz araç geçişleri 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar sürecek.

15 Temmuz ve FSM köprüsü ne zaman saat kaçta ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Tatile çıkacakların en önemli rotalarından biri de Çanakke Köprüsü üzerinden geçmek. Peki Çanakkale Köprüsü Ramazan bayramında ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Çanakkale Köprüsü 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için ücretsiz geçiş kararı bu köprüyü bağlamıyor. Ancak köprü geçişleri ile ilgili ilerleyen günlerde yeni bir karar alınabilir.

Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretli mi yoksa indirimli mi olacağına https://www.1915canakkale.com/ internet sitesinden de takip edebilirsiniz.

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