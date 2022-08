Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 5 Ağustos Cuma günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar internet üzerinden altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, 5 Ağustos 2022 Ata Altın ne kadar? 1 Ata Altın bugün kaç TL?

1 Ata Altın bugün yüzde 0,68 artışla 6.950,00 TL'den işlem gördü. 1 Ata Altın alış fiyatı 6.897,00 TL olarak dikkat çekerken, yine 1 Ata Altın satış fiyatı 6.950,00 TL olarak göze çarpıyor.

Ata Altın fiyatları bugün en yüksek 6.960,00 TL ve en düşük 6.903.00 TL'yi gördü. .