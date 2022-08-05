Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır başka iş mi yapacak?

Türk Futbolunun en önemli hakemlerinden olan Cüneyt Çakır hakemlikten istifa mı etti? Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır yeni işe mi girdi? İşte Cüneyt Çakır'ın yeni işi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ne yapacak? Cüneyt Çakır başka bir iş mi yapacak? Cüneyt Çakır açıklama yaptı mı?

beIN Sports kanalında yayına katılan Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın yakın zamanda hakemlerle gerçekleştirilen kampta görevini bırakmayla alakalı Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvurduğunu ifade etti.

Cüneyt Çakır'ın yeni işi ne?

Yurt dışından birçok teklif almasına rağmen Çakır'ın Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini kendilerine söylediğinin altını çizen TFF Başkanı, tecrübeli hakemin bundan sonra alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini bildirdi.



Cüney Çakır'ın çok önemli bir değer olduğunu söyleyen TFF Başkanı, "İki defa Dünya Kupası, üç kez Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Üst üste 5 turnuvada üç kez yarı final seviyesinde maç yönetme başarısı gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Sayısız turnuvada Türk futbolunu temsil etti. İnşallah hocamıza jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle de Cüneyt Çakır hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmaları için de başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

“Eğitimci” Cüneyt Çakır

Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın eğitimcilikte büyük başarılar kazanacağına inandığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şuna inanıyorum, eğer biz futbolda marka değerimizi artırmak istiyorsak, hakemlerimizi de son derece değerli halde tutmamız, kamuoyunda onların mutlaka hakkını vermemiz gerekiyor. Mutlaka hakemlerin de insan olduklarını unutmamamız gerekiyor. Hepimiz hata yapabiliriz. Hataları kasıt olmadığı müddetçe hoş görmemiz gerekiyor. Futbol kamuoyuna da buradan seslenmek istiyorum, yeni bir sayfa açıyoruz. Özellikle hakemlerimizin arkasında durmak istiyoruz ve bu duruşu da sadece lafla yapmayacağız. Gerçekten onlara güveniyoruz. Bütün hakemlerimizi son derece saygıdeğer olarak görüyoruz. Cüneyt Çakır hocamız için bu yaptığımızın diğer hakemler için de örnek olmasını istiyoruz. Böyle güzel uğurlamalarla hakemlerimizi emekli etmek istiyoruz."