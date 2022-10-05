2022-2023 PİKTES kadro | PİKTES PYS öğretmenlere kadro verilecek mi? PİKTES işçi, temizlikçi, personel kadroya geçecek mi? PİKTES bünyesinde yıllardır görev yapan personeller, öğretmenler, işçiler zaman zaman kadroya geçirilme çağrısı yapıyor. Sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmak isteyen PİKTES personelleri projelerinin sona ermesi ile işsiz kalma korkusu yaşıyor. Kamuda sözleşmeli personellere, ve taşeronlara kadro açıklaması peş peşe gelirken PİKTES öğretmen ve personeller de kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. Peki PİKTES kadroya geçecek mi?

2022-2023 PİKTES kadro | PİKTES PYS öğretmenlere kadro verilecek mi? PİKTES işçi, temizlikçi, personel kadroya geçecek mi? PİKTES bünyesinde yıllardır görev yapan personeller, öğretmenler, işçiler zaman zaman kadroya geçirilme çağrısı yapıyor. Sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmak isteyen PİKTES personelleri projelerinin sona ermesi ile işsiz kalma korkusu yaşıyor. Kamuda sözleşmeli personellere, ve taşeronlara kadro açıklaması peş peşe gelirken PİKTES öğretmen ve personeller de kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. Peki PİKTES kadroya geçecek mi?

Avrupa Birliği fonları ile hayata geçirilen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)” projesinde binlerce kişi görev alıyor. Yılladır PİKTES bünyesinde öğretmen, işçi, temizlikçi ve çşitli alanlarda personel olarak görev yapanlar proje sonunda işsiz kalmaktan endişe ediyor. PIKTES projesinde on binlerce kişi görev yapıyor. Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ailelerin çocuklarını Türk Eğitim Sistemine entegre etme amacıyla hayata geçirilen PIKTES 2. fazına başladı ve Eylül 2022'ye kadar faaliyetlerine devam edecek. Peki 2022-2023 PİKTES öğretmen-işçi-temizlikçi-personel kadro verilecek mi?

2022-2023 PİKTES kadro

Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesi olan PİKTES'de görevli olan binlerce personel son zamanlarda kendilerine de kadro verilmesi talebi ile sosyal medyada seslerini duyurmaya başladı. Hükümetin EYT ve sözleşmeli personele kadro çalışmaları devam ederken PİKTES çalışanları da kadro isteğini dile geitiriyor. PIKTES öğretmen kadro verilecek mi? sorusu ise sıkça sorulmaya başlandı.

PİKTES PYS öğretmenlere kadro verilecek mi?

Hükümetin PIKTES öğretmenlere kadro konusunda henüz bir kadro çalışması bulunmuyor. PİKTES konusunda gelcek olan güncel açıklama ve duyuruları haberimizde sizlere ulaştıracağız. Henüz PİKTES öğretmen kadro konusunda resmi bir çalışma başlatılmış değil.

PİKTES işçi, temizlikçi, personel kadroya geçecek mi?

PİKTES bünyesinde binlerce öğretmen görev aldığı gibi çeşitli alanlarda işçi, temizlikçi ve personeller de çalışıyor. PİKTES işçi temizlikçi ve personeller için de henüz bir kadro düzenleme çalışması bulunmuyor.

PİKTES nedir?

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)”, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır. 03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edecektir.

PİKTES amacı nedir?

Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye'deki eğitime erişimine katkı sağlamak. Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek

PİKTES projesinin sonuçları nedir?

PIKTES tarafından desteklenen illerdeki Suriyeli çocukların eğitime erişimi artmıştır. Suriyeli öğrencilere sunulan eğitimin kalitesi artmıştır. Eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kalitesi iyileştirilmiştir. Suriyeli öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal entegrasyonu artmıştır.