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Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli memur kadro 2022

Sözleşmeli memur kadro 2022 | Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Geçici sözleşmeliler kadroya geçecek mi? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 3600 ek gösterge çalışmalarının başlamasının ardından gözler geçici sözleşmeli personellerin durumuna çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte geçici sözleşmeli personelle ilgili son gelişmeler...

2 Saat Önce
2022-04-19 12:50:09
Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli memur kadro 2022

Sözleşmeli memur kadro 2022 | Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Geçici sözleşmeliler kadroya geçecek mi? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 3600 ek gösterge çalışmalarının başlamasının ardından gözler geçici sözleşmeli personellerin durumuna çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte geçici sözleşmeli personelle ilgili son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV canlı yayınında gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin ilk olarak emekli bayram ikramiyelerine dair konuştu. Milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyordu. Bakan Bilgin açıklamasında "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.

Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçicis sözleşmeli personelin durumuna ilişkin de konuştu. Bilgin açıklamasında yaptığı açıklamada "3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz. 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Geçici sözleşmeli personel kadro 2022

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" İfadesi yer aldı.

Geçici sözleşmelilere kadroya geçecek mi?

Vedat Bilgin sözleşmeli memurların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" demişti. 3600 ek gösterge çalışması 16 Şubat itibariyle başladı. 2. toplantı 16 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Çalışmanın yıl ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor. Yıl sonuna kadar da yasalaşması bekleniyor.

Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Yine 3600 ek göstergede olduğu gibi sözleşmeli personele kadro çalışması da yıl sonuna kadar yasalaşacak.

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