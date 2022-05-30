Taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek? 2022 taşerona (karayolları) kadro verilecek mi? Karayolları işçileri kadroya geçecek mi? KİT kadro var mı? 2017'de çıkartılan yasa ile binlerce taşeron işçi kadroya geçmişti. Ancak kamuda bazı alanlarda taşeron işçilerin çalışmasına halen devam ediliyor. 3600 ek gösterge ve EYT konularında yapılan ilerlemeler taşeron işçileri de heyecanlandırdı. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan işçiler kadroya geçilecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? 2022'de taşeron kadro düzenlemesi var mı?

Taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek? 2022 taşerona (karayolları) kadro verilecek mi? Karayolları işçileri kadroya geçecek mi? KİT kadro var mı? Taşeron olarak görev yapan binlerce işçi kadroya geçirlecekleri günün hayalini kuruyor. 2017'de çıkartılan 696 sayılı KHK ile yüz binlerce taşeron kadoya geçti. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Ancak az bir grubun kamuda taşeron olarka çalışmaya devam ettiği biliniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in taşeron işçilere yönelik açıklaması binlerce kişiyi heyecanlandırdı.

Taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek?

2022 yılında 3600 ek gösterge ve EYT konularında mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar başlatılmışken taşeron olarak çalışan binlerce kişi de kendilerine kadro verilmesini talep ediyordu. konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye'de karayolları çalışanlarını, taşeron işçileri ilk defa bizim hükümetimiz işe aldı. Kamuda kalan çok küçük bir grup var onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Karayolları işçileri kadroya geçecek mi?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, CHP Milletvekili Gürer'in kamuda istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya geçişlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bilgin, “2021-2022 yıllarını kapsayan ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde yer alan ‘696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu Taşeron İşçilerinin Daimi Kadroya Geçirilmesi' maddesi uyarınca 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir” dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şehir içi yollar hariç tüm karayollarından sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulmuş, 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır.