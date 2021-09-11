3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim ile nasıl emekli olunur? Emeklilik hayali kuran ancak prim gün sayısı 3600 civarı olan vatandaşlar nasıl emekli olacaklarını araştırıyor. Emekli olmak için prim gün sayısını ve yaş süresini doldurmak gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyanlar 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç vatandaşlardan gelen 3600 günle nasıl emekli olunur sorusuna yanıt verdi.

Normal emeklilik için prim günleri yetersiz olanlar, daha az prim günüyle ve daha geç yaşta emekli aylığı bağlatabilirler. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar SSK'dan 3600 prim günüyle yaştan emekli olabilirler. Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı

Habertürk'te okurların sorularını yanıtlayan Ahmet Kıvan 3600 günle nasıl memekli olunur sorusuna yanıt verdi. Vatandaşın sorduğu "1970 doğumluyum. 1988 yılı ocak ayında sigorta girişim yapıldı. 2302 gün SSK prim günüm var. Bir yıl 9 aydır da BAĞ-KUR'luyum. Şirketimi kapattım, şu an tasfiye halinde. Ama yılbaşına kadar BAĞ-KUR ödemeye devam edeceğim. Askerlik borçlanması yaparsam 3600 günüm dolmuş olacak. Bu durumda emekli olabilir miyim?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

3600 günle emekli olunur mu?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar, prim günleri normal emeklilik için yeterli değil ise eksik prim günüyle ve daha geç yaşta emekli olabilirler. Buna göre, SSK statüsünde yaştan emeklilik için 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. BAĞ-KUR'dan emekli olabilmek için ise en az 5400 prim günü gerekir. Eksik prim günleri fiilen çalışarak, askerlik veya doğum vs borçlanması yaparak veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlanabilir.

BAĞ-KUR primlerini ödemeye, şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair kararın ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihe kadar devam edebilirsiniz.

SSK'dan emeklilik hakkını kaybetmemek için askerlik borçlanmasını yapmadan önce bir ay 4/a (SSK) statüsünde bir işte fiilen çalışmalısınız. Askerlik borçlanmasını bu şekilde çalıştıktan sonra yaparsanız, borçlandığınız günler SSK hizmetlerinize eklenir. Aksi takdirde 3600 gün ile emekli olamazsınız. SSK'lı çalışmanın ardından askerlik borçlanmasını da yaptıktan sonra 3600 günü tamamlamak için ihtiyacınız olan süre kadar isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirsiniz. Prim günlerini tamamladıktan sonra 2030 yılında 60 yaşını doldurduğunuzda emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.

Emeklilik yaşı kaç?

Kadın ve erkekler için emekli olabilmek adına belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde sigorta prim günü ile beraber sigortalılık durumunun yanı sıra mutlaka belirlenmiş olan yaşa gelinmesi gerekmektedir. Özellikle prim gününü doldurmuş ancak henüz yaşı doldurmamış pek çok insan ne zaman emekli olabileceklerini öğrenmeye çalışmaktadır.

Bu konuda erkeklerde en erken emeklilik yaşı 55 olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda en az 5000 prim gün ödemesi yapılması gerekmektedir. 60 yaşında emekli olacaklar için ise 7000 prim günü ödenmesi gerekiyor. Aynı zamanda sigortanın ilk açılış tarihi itibariyle de 60 ile 65 arasında emeklilik gerçekleşmektedir. Sırası ile 61, 62, 63 ve 64 gibi yaşlarda emekli olma durumu söz konusudur.

Kadınlarda ise 50 yaşında emekli olacaklar 3 bin 600 günlük prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir. Bu durum işe giriş tarihi ya da doğum tarihi kapsamında 58 yaşına kadar devam etmektedir. Buna bağlı olarak da emekli olunacak yaş itibariyle prim gün sayısı değişkenlik gösterir. Belirli kriterler için hem erkek hem de kadınlar yaş ve prim gün sayısını doldurduktan sonra, emekli olma hakkını elde edebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.