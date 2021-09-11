DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yarın Boğaz hattında vapur seferleri yapılmayacak
3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim ile nasıl emekli olunur?
Adana'da otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni haftada yağışlar yurt genelinde etkili olacak
Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı nereli, kaç yaşında?
Avustralya'da vaka sayısı ilk kez 2 binin üzerine çıktı
Baraj suları çekildi, mezarlardaki kemikler kıyıya vurdu
ABD'de hastanede yangın çıktı: 2 kişi yaralandı
15 bin öğretmen atama | Sınıf öğretmeni kaç kişi atanacak? Sınıf öğretmenliği atama kontenjan ve branş dağılımı
Abdulhamit Gül: Türkiye'nin en büyüğü olacak
DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
'Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak?'
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaş ödemelerinde buna dikkat
Yunus Sezer kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer nereli, kaç yaşında?
CHP’li belediyeye tepkiler sürüyor: “Zincir çarşafta değil, sizin beyninizde!..”

TIMETURK / YAŞAM / Adana'da otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta 7 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü mahkeme tarafından tutuklandı.

19 Dakika Önce
2021-09-11 10:32:05
Adana'da otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede valizde 7 kilo 450 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş