Adana'da otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta 7 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü mahkeme tarafından tutuklandı.
2021-09-11 10:32:05
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede valizde 7 kilo 450 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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