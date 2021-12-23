31 Aralık okul var mı? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 2021'den 2022'ye girmemize sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşında tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşı bu sene 31 Aralık Cuma akşamını 1 Aralık Cumartesi gününe bağlayan güne denk geliyor. Hafta sonuna gelmesi nedeniyle yılbaşı bu sene resmi tatil olmayacak. Ancak 31 Aralık cuma günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil mi yoksa yarım gün mü olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

2021'den 2022'ye girmemize sayılı günler kala 31 Aralık okul var mı? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? sorusu şu sıralar pek çok veli ve öğrenci tarafından soruluyor. Bu sene yılbaşı 31 Aralık Cuma akşamını 1 Aralık Cumartesi gününe bağlayan güne denk geliyor. Hafta sonuna gelmesi nedeniyle yılbaşı bu sene resmi tatil olmayacak. Ancak 31 Aralık cuma günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil mi yoksa yarım gün mü olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

2022'nin gelmesine sayılı günler kala yılbaşı planı yapan vatandaşlar 31 Aralık Cuma gününde tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu sene yılbaşı cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı öncesi 31 Aralık ise Cuma gününe denk geliyor. 31 Aralık gününden tatile çıkmak isteyen ve yılbaşı tatilini 3 güne çıkarmak isteyenler okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 31 Aralık okul var mı? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü?

31 Aralık okul var mı?

31 Aralık 2021 resmi tatilleri arasında bulunmuyor. 31 Aralık'ta tüm öğrenciler okullarında olacak. Çalışanlar da normal mesai saatlerine 31 Aralık'ta devam edecek.

31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak.

Yılbaşı tatili 3 gün mü?

Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.