30 Mayıs'ta köprüler ücretsiz mi? 29 Mayıs Cumayı 30 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi? Ücretsiz geçiş ne zaman, saat kaçta başlıyor? Ramazan bayramı tatilini fırsat bilen milyonlarca kişi tatil için Cuma gününden yollara düşecek. Uzun aradan sonra kovid-19 kısıtlaması olmadan tatil yapmak isteyenler köprü ve otoyolların ne zaman ücretsiz olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yap-işlet-devret projeleri hariç devlet yolları ve köprüleri 6 gün ücretsiz olacak.

30 Mayıs'ta köprüler ücretsiz mi? 29 Mayıs Cumayı 30 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi? Ücretsiz geçiş ne zaman, saat kaçta başlıyor? Ramazan bayramı tatilini fırsat bilen milyonlarca kişi tatil için Cuma gününden yollara düşecek. Uzun aradan sonra kovid-19 kısıtlaması olmadan tatil yapmak isteyenler köprü ve otoyolların ne zaman ücretsiz olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yap-işlet-devret projeleri hariç devlet yolları ve köprüleri 6 gün ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz 2 sene boyunca bayramlar kısıtlamalar ile geçmişti. Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve şehirlerarası seyehat yasakalrına takılan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk defa kısıtlamasız bir bayram tatili yapacak. Ramazan bayramı planlarına şimdiden başlayan aileler yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası alınan karar doğrultusunda köprü ve otoyollar da bayramda ücretsiz olacak.

30 Mayıs'ta köprüler ücretsiz mi?

30 Mayıs'ta arayolları sorumluluğundaki köprü ve otoyollarda araç geçişleri ücretsiz olacak. 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

29 Mayıs Cumayı 30 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Baydamda ücretsiz geçiş ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ramazan Bayramında araçların ücretsiz geçişleri 30 Mayıs saat 00.00'da başlayacak. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişler Yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

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