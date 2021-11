3 kuruş dizisindeki Leyla kim? 3 Kuruş'ta Leyla'yı kim oynuyor? 3 Kuruş Leyla'nın gerçek adı ne? Show Tv ekranlarında her pazartesi günü yayınlanan 3 Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran başına bağlıyor. 3 Kuruş dizisinde Leyla karakteri de izleyicilerden oyunculuğu ile tam puan almayı başardı. Kartal’ın kız kardeşi Leyla'nın gerçekte kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki 3 Kuruş dizisinde Leyla'yı oynayan kim?

Show TV ekranlarının yeni dizisi 3 Kuruş'un oyunucuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranlarda yeni görünen oyuncuların gerçek isimleri ve kim oldukları dizinini yayınlandığı akşam internette binlerce kez araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakteri de performasnı ve oyunculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki kimdir bu Leyla? 3 kuruş dizisindeki Leyla'yı kim oynuyor? 3 Kuruş Leyla'nın gerçek adı ne?

3 kuruş dizisindeki Leyla kim?

Kartal'ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe'ye çekilmektedir. 3 Kuruş dizindeki Leyla'yı genç oyuncu Aslıhan Malbora oynuyor. Oyunculuğa henüz yeni başlayan Aslıhan Malbora performansı ile seyircilerden tam not almayı başardı. Aslıhan Malbora, 2017 yılında yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisi ile ekranlara ilk adımını atmıştı. İşte 3 Kuruş Leyla'sı Aslıhan Malbora'ya dair detaylar...

Aslıhan Malbora kimdir?

Aslıhan Malbora 1 Mart 1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi.

26 yaşında olan Aslıhan Malbora dizi ve sinema oyuncusudur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Aslıhan Malbora, üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alıyor.

Aslıhan Malbora'nın rol aldığı diziler ise şöyle; Geçen Yaz, Aile Hükümeti , Her Yerde Sen, Ağlama Anne Oluversin Gari, Gel Dese Aşk, Kalbimin Sultanı, Seven Ne Yapmaz.

Aslıhan Malbora 1,63 boyunda.

Aslıhan Malbora, Habertürk'e verdiği röportajda 'Üç Kuruş'un büyük beğeni kazanmasındaki etmenlerin neler olduğundan, oyunculuğun kendisi için neler ifade ettiğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Oyunculuğa başlama hikâyeniz nedir? Kamera karşısına geçtiğiniz ilk anlarda neler yaşadığınızı paylaşabilir misiniz? sorusuna Aslıhan Malbora şöyle yanıt verdi: Ailem beni her konuda destekler, oyunculukta da hep arkamda oldular. Ailemin her üyesi çocukluğumdan bu yana sevildiğimi ve kıymetli olduğumu hissettirdi. Onların desteği ile çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için üniversite dönemimde cesaretimi toplayarak oyunculuk eğitimleri almaya başladım. O dönemde birkaç projede rol alma fırsatı buldum. Hayallerini yaşayan her insan gibi ilk set günümde heyecan ve mutluluktan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Şimdi iyi ki hayallerimin peşinden koşmuşum diyorum.

