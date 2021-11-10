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TIMETURK / GÜNDEM / Rahmi Turan Tevbe suresini yorumladı: Atatürk’ün heykelleri önünde ayakta durmak Allah’ın emridir

Rahmi Turan Tevbe suresini yorumladı: Atatürk’ün heykelleri önünde ayakta durmak Allah’ın emridir

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugün kaleme aldığı yazıda Tevbe Suresi 84. Ayeti’nin Anıtkabir'de, Atatürk’e ayakta durarak saygı göstermemizi istediğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-11-10 08:50:19
Rahmi Turan Tevbe suresini yorumladı: Atatürk’ün heykelleri önünde ayakta durmak Allah’ın emridir

Sözcü yazarı Rahmi Turan, kaleme aldığı yazıda, “Kuran'daki Tevbe Suresi'nin 84. Ayeti'nde mealen 'münafıkların, nankörlerin mezarı başında durulmayacağını, yoldan sapmış olan bu kişiler için sonsuza kadar dua edilmeyeceği' anlatılır. Bu, sadece münafıklar ve nankörler içindir.” İfadelerini kullandı.

Turan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu ayet, son dönemlerin dinci itirazlarına cevap vermekte ve bizden, Atatürk ile diğer milli kahramanlarımıza, onların hatıralarını taşıyan mekânlarda ve özellikle mezarları başında, mesela Anıtkabir'de, ayakta durarak saygı göstermemizi istemektedir. Çünkü ayetin mefhum-u muhalifi, yani tam ters mantığı şunu söylemektedir:

“İyi kişilerin ardından dua edin, o kişilerin örnek kişiliklerini öne çıkarmak maksadıyla mezarlarının başında ayakta durun!”

Atatürk, yaşantısı, fedakârlıkları, her türlü zulme isyanı ve milli kimliğimize katkılarından ötürü kabrinin başında ve onun hayırla yad edileceği mekânlarda ya da heykellerinin bulunduğu noktalarda saygıya layık bir şahsiyettir.

Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak hem ulusunun ona vefası, hem de dinin, Allah'ın bir emridir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (4)

mustafa

estağfirulahı hocaya sorallar ne demek diye arapca olmayınca soru sorana dönmüş bunun açıklaması es dağgan fürül fürül demiş

Yüksel

Çok istiyorsan anıtkabirde kuran ve mevlüt okutabilirsin. Atatürke saygı durmak Allahın emri ne demek!

mustafa

Konu kuranı kerim olunca açıklama mealide sana kalınca vay halimize

ahsen

atatürk islamcı düşünce tarafından hiç bir zaman kabul görmemiş ve bu devam etmektedir.islamcılardan atatürkçü gibi görünenler kendi aralarında takiyye yatıklarını konuşur.

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