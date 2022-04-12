2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı? 2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2B arazilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2B arsaları için sürelerin uzatıldığını duyurdu. İşte 2B arazi 2022 satış gelişmeleri...

2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı? 2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2B arazilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2B arsaları için sürelerin uzatıldığını duyurdu. İşte 2B arazi 2022 satış gelişmeleri...

2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı?

Cumhrubaşkanı Erdoğan 12 Nisan 2022 günü yapılan Kabine Toplantısı'nda gündeme dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 2 B arazilerle ilgili de konuştu. Erdoğan 2B arazi başvuru sürecinin uzatıldığını açıkladı.

2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı?

Cyumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını duyurdu.

2B arazi nedir?

Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri ya da 2B, Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler. 2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltmadır.

473 bin hektarlık alanı kaplayan bu araziler üzerinde, su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanmış bulunan 400 bin civarında yapı yer almaktadır. Orman vasfını kaybetmiş olan bu araziler günümüzde orman köylüsü olmayan kişi ve kuruluşların işgali altındadır. Bu arazilerin %80'i, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunmaktadır. Büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşmaktadır.

1945 yılında Türkiye'deki tüm ormanlar devletleştirildi. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereği yasaktır.[4] Oldukça tartışmalı olan bu arazilerin satılması durumunda hazineye 20 ila 25 milyar dolar gelir getireceği öngörülmektedir. .