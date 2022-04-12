DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayern Münih - Villarreal maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kiev beni istemedi
Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
Putin: Yine hepimiz çıkmaza girdik
Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek
Borsa rekor tazeledi
2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı? 2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı?
Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek
ANKA'ya yeni radar sistemi
Nizamı alem nedir? Nizam-ı alem davası ne demek? Nizamı alem anlamı nedir?
ABD'de benzin fiyatlarına 'etanollü' müdahale
Çikolatalı Soğuk baklava nasıl yapılır?
Kayseri iftar çadırı 2022 | Kayseri'de iftar çadırı nerede var? Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu?
Macronlaşmak: Adı Ukrayna diline yerleşti
Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi?

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / KÜLTÜR / Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek

Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek

Azat İpek Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yer aldığı projeler ile tanınan simalarından biri haline geldi. Oynadığı filmlerde canlandırdığı rollerle büyük beğeni topladı. İşte Azat İpek'in yer aldığı projeler ve yurtdışı macerası…

2 Saat Önce
2022-04-12 19:22:34
Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek

Türkiye'nin genç ve sevilen yeteneklerinden biri olan Azat İpek oyunculuk ve modellik kariyerine lisenin hemen sonrasında başladı. 28 Eylül 1996 Mardin doğumlu olan İpek ilk çekimini Dubai'de gerçekleştirdi. Sahip olduğu kusursuz fiziğiyle büyük bir ilgi gören İpek Türkiye'de de ünlü isimlerle aynı projede yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kudret Sabancı, Süleyman Seçik, Reyhan Usta, Hakan Arslan gibi oyuncu ve yönetmenlerle bir araya gelerek eğitim aldı. Büyük bir başarı elde ettiği reklam çekimleri ile Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Azat İpek bugüne kadar pek çok film ve reklam filminde yer aldı. En önemli markaların katalog çekimlerini gerçekleştirdi ve son olarak da Singapur ve Dubai'de lüks otellerin katalog çekimlerine dahil oldu. Mercedes-benz gibi büyük bir markanın 2019'da Fashion Week'te Hamington'da çıkan tek modeli oldu.

Bir dönem çekmiş olduğu videolar ve spor, beslenme önerileri ile de büyük ilgi gören Azat İpek şimdilerde modellik ve oyunculuk üzerine kariyerini planlamış gibi görünüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş