Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek

Azat İpek Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yer aldığı projeler ile tanınan simalarından biri haline geldi. Oynadığı filmlerde canlandırdığı rollerle büyük beğeni topladı. İşte Azat İpek'in yer aldığı projeler ve yurtdışı macerası…

Türkiye'nin genç ve sevilen yeteneklerinden biri olan Azat İpek oyunculuk ve modellik kariyerine lisenin hemen sonrasında başladı. 28 Eylül 1996 Mardin doğumlu olan İpek ilk çekimini Dubai'de gerçekleştirdi. Sahip olduğu kusursuz fiziğiyle büyük bir ilgi gören İpek Türkiye'de de ünlü isimlerle aynı projede yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kudret Sabancı, Süleyman Seçik, Reyhan Usta, Hakan Arslan gibi oyuncu ve yönetmenlerle bir araya gelerek eğitim aldı. Büyük bir başarı elde ettiği reklam çekimleri ile Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Azat İpek bugüne kadar pek çok film ve reklam filminde yer aldı. En önemli markaların katalog çekimlerini gerçekleştirdi ve son olarak da Singapur ve Dubai'de lüks otellerin katalog çekimlerine dahil oldu. Mercedes-benz gibi büyük bir markanın 2019'da Fashion Week'te Hamington'da çıkan tek modeli oldu.

Bir dönem çekmiş olduğu videolar ve spor, beslenme önerileri ile de büyük ilgi gören Azat İpek şimdilerde modellik ve oyunculuk üzerine kariyerini planlamış gibi görünüyor. .