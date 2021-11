24 Kasım'da okul var mı? 24 Kasım Öğretmenler Gününde ders var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okul kapalı mı? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Gününe az bir süre kala veliler ve öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Gününde okulların açık olup olmayacağını merak edip araştırılıyor. 24 Kasım'da tüm örgün öğretim gören okullar açık olacak ancak bazı kreşler ve anaokulları 24 Kasım'da kapalı olabilir.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 24 Kasım'da öğretmenler gününü kutlayacak. Öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak ve hatırlamak için ülkemizde her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günün kutlanıyor. Ülkemizde öğretmenler gününde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Bakanlık ve yerel yönetimler organizasyonu ile öğretmenler için etkinlikler ve yemek organizayonları düzenleniyor.

24 Kasım Öğretmenler Gününde okul var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü bir resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için tüm yurtta okullar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açık olacaktır. Okullarda Öğretmenler Günü'ne özel etknlikler ve programlar düzenelenebilir.

Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okul kapalı mı?

24 Kasım Öğretmenler Gününde bazı anaokulları ve kreşlerde ders olmayabilir.

24 Kasım resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller içinde yer almaz. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir.

2021-2022 MEB takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.