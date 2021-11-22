DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uğur Şahin yeni araştırma sonucunu açıkladı
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dilipak: Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak?
'Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık'
2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma ilk taksit son ödeme ne zaman?
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde
Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı: Felaket senaryosu...
Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde
Einstein'ın el yazması açık artırmaya çıkıyor
Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın'ı kim, neden öldürüldü?
BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne diyor ona bakacak değiliz
Avrupa, Mesut Özil'i konuşuyor
24 Kasım'da okul var mı? 24 Kasım Öğretmenler Gününde ders var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okul kapalı mı?
Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

TIMETURK / EKONOMİ / Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Kasım'da 71,1 seviyesine geriledi. Böylelikle 2004 tarihinden bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi.

1 Saat Önce
2021-11-22 10:15:23
Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Tüketici Güven Endeksi Kasım'da endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı.

Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım ayında 71,1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 60,7 iken, Kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 75,6 iken, Kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,2 iken, Kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 96,6 iken, Kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş