Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Kasım'da 71,1 seviyesine geriledi. Böylelikle 2004 tarihinden bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi.