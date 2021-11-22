Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Kasım'da 71,1 seviyesine geriledi. Böylelikle 2004 tarihinden bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi.
2021-11-22 10:15:23
Tüketici Güven Endeksi Kasım'da endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı.
Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım ayında 71,1 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 60,7 iken, Kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 75,6 iken, Kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,2 iken, Kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 96,6 iken, Kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)