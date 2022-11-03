2023 trafik cezaları | Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası 2023'te ne kadar? Araç sahipleri trafikte bazen bilerek bazen de istemeden trafik kurallarını ihlal edebiliyor. Trafikte sürücülerin can ve malını korumak için alınan en büyük önlemlerden birisi de trafik cezalarıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi her sene trafik cezalarına da zam geliyor. 2023 yılında trafik cezaları oldukça artacak. Peki 2023 kırmızı ışık, radar, hız sınırı, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama trafik cezası kaç TL olacak?

2023 trafik cezası ne kadar? Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park trafik cezası 2023'te ne kadar, kaç TL? soruları trafikte direksiyon sallayan sürücüler tarafında sıkça soruluyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon harç, vergi ve cezalara da zam yapılmasını zorunlu kılıyor. Her sene olduğu gibi 2023 yılında da trafik cezalarına zam yapılacak. Ceza kesilen sürücüler kara kara bunu nasıl ödeyeceklerini düşünecek. Zira trafik cezası oranları büyük oranda zamanlacak.

2023 trafik cezaları ne kadar?

Araç sahiplerini gözü kulağı 2023 trafik cezası oranlarında. 2022 yılında gelen zamlar sürücülere oldukça zor günler yaşattı. Trafikte bazen istemeden bazen de kasıtlı olarak hata yapanlar kendilerine gelen ceza bildirimi ile şok oluyor. Trafik cezaları son zamanlarda oldukça yükseldi. Son zamların ardından 2023 yılı trafik cezalarının da katlanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı da ortaya çıktı. Yeniden değerleme oranı trafik cezalarına gelecek zam oranını da belirliyor. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

2023 trafik cezalarına yüzde kaç zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını artırp azaltma yetkisi var ancak cezalarda ise ilan edilen değerleme oranında değişiklik olmuyor. Trafik cezalarına 2023 yılında ne kadar zam geleceği konusu ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile ilan edilecek son oran ile netlik kazanacak. Oranlar henüz belli olmasa bile tafik cezalarının 2023'te sürücüler için büyük bir kabus olacağı kesin.

2023 Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası ne kadar?

2023 yılı trafik cezası zam oranları henüz belli olmadı. 2023 yılında Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası en çok kesilen cezalardan olması bekleniyor. İşte 2022 Trefik cezası ücretleri;

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL

Trafik cezası nedir?

Trafikte belirlenen kurallara uymayan sürücüler için kesilen cezadır. Trafik cezası trafikte can ve mal kaybının önlenmesinde çok öenmlidir. Trafik cezalarında erken ödemede avanraj sağlanıyor.