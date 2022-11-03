2023 Ehliyet harcı ne kadar? A Sınıfı-B Sınıfı ehliyet 2023'te kaç paraya alınır? Sürücü Belgesi maliyeti ne kadar oldu? 2023 yılında artan enflasyon oranına göre vergi, harçlar ve cezalara da zam geliyor. Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Yüzde 122,93 oranında açıklanan oranı değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var. Açıklanan orana göre trafik cezaları ve ehliyet harçlarına da büyük zam gelecek. Ehliyet almak isteyenler ise 2023 yılında ehliyet harcı ne kadar oldu? Ehliyete ne kadar zam geldi? sorularına yanıt aramaya başladı.

2023 Ehliyet harcı ne kadar? A Sınıfı-B Sınıfı ehliyet 2023'te kaç paraya alınır? Sürücü Belgesi maliyeti ne kadar oldu? 2023 yılında artan enflasyon oranına göre vergi, harçlar ve cezalara da zam geliyor. Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Yüzde 122,93 oranında açıklanan oranı değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var. Açıklanan orana göre trafik cezaları ve ehliyet harçlarına da büyük zam gelecek. Ehliyet almak isteyenler ise 2023 yılında ehliyet harcı ne kadar oldu? Ehliyete ne kadar zam geldi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Artan hayat pahalılığıa ve yüksek enflasyon hayatın her alanında hissedilmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinden, kıyafetlere, enerji ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar her alanda fiyatlar artmaya devam ederken vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Bu oran vergi, harç ve cezalara ne akdar zam yapılacağını belirliyor. Yüzde 122,93 olarak açıklanan oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşürme yetkisi bulunuyor. Ancak vu oranın sabit kalması üzerinden bir hesaplama yapılırsa ehliyet harçlarında da büyük artış yaşanacak.

2023 Ehliyet harcı ne kadar?

2023 yılında yeniden değerleme oranının sabit kalacağı üzerinden bir hesaplama yapılırsa A sınıfı ehliyetin harcı 825 TL'ye çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı ise yeni oranla birlikte 743 TL'den 1657 TL'ye yükselecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı indirmesi bekleniyor. Açıklanan son oran ile yeni ehliyet harcı ücretini sizlerle paylaşacağız.

A Sınıfı-B Sınıfı ehliyet 2023'te kaç paraya alınır?

2022 yılında ehliyet harç oranlarına zam yapılmıştı. Yapılan zamlardan sonra ehliyet almak için üyük bir bütçeyi gözden çıkarmak gerekiyor. Ehliyet harç ücret, kurs ücreti,sınav ücreti, değerli kağıt bedeli gibi ücretler verilmek zorunda. 2022 yılında bir vatandaşın ehliyet alması için cebinden çıkaracağı para tahmini olarak 4 bin TL'ye yakın. Ehliyet almanın maliyetinin giderek arttığı günümüzde 2023 yılında da ehliyet harçlarına zam gelmesi bekleniyor.

A sınıfı ehliyet ne kadar?

Öncelikle A sınfı ehliyet için 370,40 TL harç ücreti yatırmak gerekiyor. Ardından 280 TL değerli kağıt bedeli yatırılacak. 65 TL vakıf payı ile birlikte 2022 yılında harçlara verilecek para 715 TL olacak. Sürücü belgesi kursuna verilecek ücreti de düşündüğümüz zaman A sınıfı ehliyetin maliyeti 3 bin TL'ye çıkıyor. 2023 yılında gelecek zamlardan sonra A sınıfı ehliyet maliyetinin ktlanması bekleniyor.

B sınıfı ehliyet ne kadar?

En çok kullanılan ehliyetlerden olan B sınıfı ehliyete sahip olmak için öncelikle kursa kayıt olmak gerekiyor. Kurs ücretlerinin 2000-25000 TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Kurs ücretinin dışında 1.116,90 TL harç ücreti, 280 TL değerli kağıt bedeli, 65 TL vakıf payı ile birlikte harçlara toplam 1500 TL civarı bir ödeme yapılacak. Kurs ücretleri ile birlikte B sınıfı ehliyet maliyeti 4 bin TL'ye çıkıyor.

Sürücü kursu fiyatları ne kadar?

Sürücü kursu fiyatları ilden ile değişiklik gösteriyor. Sürücü kurslarına kayıt yaptırmadan önce bir çok yerden fiyat almanızda yarar var. İşte 2022 sürücü kursu (ehliyet) fiyatları;

A Sınıfı: 2900 TL

B Sınıfı Manuel ve Otomatik: 2900 TL

B Sınıfı Engelli: 2750 TL

B1 Sınıfı: 2900 TL

F Sınıfı: 2400 TL

B->D1 Sınıfı (Minibüse Fark): 1850 TL

B->D Sınıfına (Otobüse Fark): 2900 TL

B->C Sınıfı (Kamyona Fark): 3560 TL

B,C,D->A Sınıfı (Motosiklet Fark): 2580 TL

Ehliyet sınavı giriş ücreti ne kadar?

Ehliyet almak isteyenlerin vereceği bir ücret de ehliyet sınavına giriş ücretidir. Teorrik sınav ve direksiyon sınavı için ayrı ayrı ücret ödenmesi gerekiyor. 2022 yılında ilk defa ehliyet almak için sınava başvıuranlar Teorik Sınav Giriş Ücreti için 120 TL yatrmak zorunda. Ayrıca direksiyon sınavı için de giriş ücreti 160 TL'dir.

2023'te ehliyete zam mı gelecek?

2023 yılında pek çok harçlar ve vergilere zam gelecek. Ehliyet harçları ve maliyeti de 2023 yılında artacak. Ehliyet kurs fiyatlarında da 2023 yılında artış olacağı düşünülürse vatandaşların ehliyet alması oldukça zorlaşacak. .