2022 YKS sınavına kaç kişi girecek? YKS (AYT-TYT-YDT) sınavlarına 2022'de kaç kişi girdi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye her yıl olduğu gibi 2022 yılında da milyonlarca aday katılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS sınavına başvuranlarla ilgili sayı bilgisini paylaştı. Aygün açıklamasında '2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu.' dedi. Aygün sınava başvuran en yaşlı kişinin de 88 yaşında olduğunu açıkladı. YKS sınavına başvuru sayısının fazla olmasının nedeni olarak barajın kalkması gösteriliyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'nde öğrencilerin merak ettiği konuya dair açıklama geldi. YKS sınavına senelerce hazırlanan ve hayalindeki bölümü iyi bir üniversitede okumak isteyen adaylar sınavda kaç kişiyle yarışacaklarını merak ediyordu. Gelecekleri açısından en kritik saatleri yaşayacak olan adaylar 2022 YKS sınavında AYT ve TYT bölümlerine kaç kişinin gireceği merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Aygün'den sınava başvuranların sayısına ilişkin önemli açıklamalar geldi.

2022 YKS sınavına kaç kişi girecek

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 18-19 Haziran'da yapılacak YKS sınavına başvuranların sayısını açıkladı. Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.

AYT-TYT-YDT sınavlarına 2022'de kaç kişi katılacak?

Aygün oturum türlerine göre sınava başvuran adayların sayısı hakkında da bilgi verdi. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 adayın başvurduğu açıklanırken 2 milyon 56 bin 512 kişinin de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvurduğu açıklandı. Ayrıca Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

2021'e göre yüzde 25 artış yaşandı

ÖSYM Başkanı Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.

YKS oturumları ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 19 Haziran Pazar sabahı yapılacak.

Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak.

Lise son sınıfföğrencisi kaç kişi YKS'ye başvurdu?

yün açıklamasında şunları söyledi: "Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)."

YKS'ye başvuranların kaçı erkek, kaçı kız?

Lise son sınıf adaylarından 480 bin 112'sinin (yüzde 52) kadın, 442 bin 925'inin (yüzde 48) erkek olduğunu belirten Aygün, mezun adaylardan 1 milyon 110 bin 279'unun kadın, 1 milyon 210 bin 109'unun erkek olduğunu aktardı. Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor.

YKS 2022'ye Anadolu Lisesi'nden kaç kişi girecek?

2022-YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında ÖSYM Başkanı Aygün, şunları kaydetti: "Adaylarımızın 1 milyon 6 bin 196'sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9'u (yüzde 25,84) meslek lisesinden, 715 bin 683'ü (yüzde 22,07 ) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24'ü (yüzde 9,03) liselerden, 245 bin 981'i (yüzde 7,58 ) imam hatip lisesinden, 83 bin 591'i (yüzde 2,58) fen lisesinden, 19 bin 988'i (yüzde 0,62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942'si (yüzde 0,37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11'i (yüzde 0,89) diğer liselerden."

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. TYT ve AYT için baraj puanı kaldırıldı. Adayların tercih yapabilmeleri için Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapması yeterli olmaktadır . Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikaydı. 2022 senesinde yayımlanan kılavuza göre sınav süresi 165 dakika olmuştur. Artık adayların Tyt puanını bir sonraki sene kullanma hakkı ise geçersiz sayılmıştır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[10] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır. .