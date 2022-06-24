2022 YKS sınav görevli ücreti yattı mı? YKS sınav görevli ücreti 24 Haziran'da yatar mı? ÖSYM sınav görevi ücreti hafta sonu yatar mı? YKS sınavında görev alan binlerce kamu personeli YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında yapıldı ve sınavda on binlerce kişi de sınav görevlisi olarak yer aldı. Sınavda gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı gibi değişik sınav görevleri yapanlar ücretlerin ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor.

2022 YKS sınav görevli ücreti yattı mı? YKS sınav görevli ücreti 24 Haziran'da yatar mı? ÖSYM sınav görevi ücreti hafta sonu yatar mı? YKS sınavında görev alan binlerce kamu personeli YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında yapıldı ve sınavda on binlerce kişi de sınav görevlisi olarak yer aldı. Sınavda gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı gibi değişik sınav görevleri yapanlar ücretlerin ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor.

2022 YKS sınavına binlerce sınav görevlisi katıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygü açıklamasında 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtti ve sınavda görev alacak sınav görevlilerinin sayısını da açıkladı. Aygün açıklamasında "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak." dedi.

2022 YKS sınav görevli ücreti yattı mı?

2022 YKS sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olan binlerce kişi ücretlerin hesaplara yatırılıp yatılmadığını araştırıyor. ÖSYM sınav görevli ücretlerini sınavın ardından yaklaşık 1 hafta içinde hesaplara yatırıyor. Sınav görevli ücretlerinin 26 Haziran'a kadar hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

YKS sınav görevli ücreti 24 Haziran'da yatar mı?

YKS sınav görevli ücretleri 36 Haziran'a kadar yatması bekleniyor ancak 26 Haziran Pazar gününe denk geliyor. YKS'nin ardından hafta sonuna girmeden 24 Haziran cuma günü sınav görevli ücretlerinin yatırılıp yatılmayacağı merak konusu.

ÖSYM sınav görevi ücreti hafta sonu yatar mı?

ÖSYM sınav görevli ücretleini hafta sonu yatıtmıyor. ÖSYM ve bankalar hafta sonu çalışmadığı için sınav görevli ücretleri hafta içi hesaplara yatar.

YKS 2022 sınav görevli ücreti (gözetmen-yedek gözetmen) ne kadar?

ÖSYM Gözetmen sınav görevi ücreti: 210 TL %15

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 250 TL %15

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL %15

ÖSYM Bina Sınav Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti 397 TL %15