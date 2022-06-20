2022 YKS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? ÖSYM YKS sınav görevi kaç gün sonra yatar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı sınav görev ücreti yattı mı? 2022 YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS'de binlerce kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. Öğretmenler de YKS'nin 3 oturumuna gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer aldı. On binlerce öğretmenin yer aldığı YKS sınavının sona ermesiyle öğretmen sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 YKS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? ÖSYM YKS sınav görevi kaç gün sonra yatar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı sınav görev ücreti yattı mı? 2022 YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS'de binlerce kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. Öğretmenler de YKS'nin 3 oturumuna gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer aldı. On binlerce öğretmenin yer aldığı YKS sınavının sona ermesiyle öğretmen sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 YKS sınavına 3 milyondan fazla adayın katılması bekeniyordu. YKS sınavında milyonlarca aday gibi öğretmenler de sınav görevilisi olarak yer aldı. Sınavın eksiksiz ve hatasız yürütülmesi açısından üzerlerine büyük görev düşen öğretmenler sınav görevi ile bütçelerine ek gelir de sağlıyor. 2022 YKS sınavının AYT-TYT ve YDT oturumlarında on binlerce öğretmen sınav görevlisi olarak yer aldı.

YKS'de kaç sınav görevlisi vardı?

Halis Aygün YKS'de görev alanların sayısını da açıkladı. Aygün "TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak." demişti.

2022 YKS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

2022 YKS sınavına katılan binlerce kamu personeli sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. ÖSYM bilindiği gibi sınav görevli ücretlerini kısa sürede hesaplara yatırıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor.

ÖSYM YKS sınav görevi kaç gün sonra yatar?

2022 YKS sınavının son oturumu YDT 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin en geç 7 gün içinde öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor. YKS sına görevli ücretlerinin 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri

2022 yılında ÖSYM bünyesinde yapılacak olan sınavlarda yüz binlerce öğretmen sınav görevlisi olarak yer alacak. 2022 ÖSYM sınav görevlerinde güncelleme yapıldı. İşte güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri;

ÖSYM Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 265 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 228 TL

ÖSYM Yardımcı Engelli Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 397TL

ÖSYM Salon Başkanı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli ücreti: 590 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

Sınav görevi nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.