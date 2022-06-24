ÖSYM YKS sınav görevli ücreti yattı mı? YKS 2022 sınav görevi ücreti (gözetmen-yedek gözetmen) ne kadar? 2022 YKS salon başkanı görevi kaç TL? ÖSYM'nin en geniş katılımsı sınavlarından biri olan YKS sınavına 2022 yılında 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS sınavında yüzbinlerce de sınav görevlisi yer aldı. Öğretmenler gibi kamu personelleri sınav görevlisi olarak YKS'de görev yaptı. Sınavın sona ermesi ile binlerce kişi YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Peki ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri yattı mı?

YKS sınav görevli ücreti yattı mı? YKS 2022 sınav görevi ücreti (gözetmen-yedek gözetmen) ne kadar? 2022 YKS salon başkanı görevi kaç TL? ÖSYM'nin en geniş katılımsı sınavlarından biri olan YKS sınavına 2022 yılında 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS sınavında yüzbinlerce de sınav görevlisi yer aldı. Öğretmenler gibi kamu personelleri sınav görevlisi olarak YKS'de görev yaptı. Sınavın sona ermesi ile binlerce kişi YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Peki ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri yattı mı?

2022 YKS'nin TYT-AYT ve YDT opturumlarına toplam milyonlarca aday girdi. YKS'de öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer aldı. Öğretmenlerin yanısıra polisler, kamu personelleri de sınav görevlisi olarak YKS'de sınavda bulundu. Sınavın ardından YKS sınav görevli ücretlerinin (gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı) ne zaman hesaplara yatacağı sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

ÖSYM YKS sınav görevli ücreti yattı mı?

ÖSYM sınav görevlilerinin ücretlerini çok geçmeden hesaplarına yatırıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS sınav görevi ücreti ne zaman yatacak?

YKS'nin üzerienden 1 haftaya yakın süre geçmesi sınav görevlilerinin meraklı bekleyişin artırdı. Peki öğretmen sınav görevli ücreti ne zaman yatacak? n Öğretmen sınav görevli ücretlerinin tam olarak hangi gün yatacağına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde konuya dair bir duyuru gelebilir.

YKS'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM Başkanı Aygün 2022 yılında YKS sınavında başvuru yapanların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu açıkladı. Geçen seneye göre YKS'ye başvu yapanların sayısında 635 bin 522 adaylık bir artış söz konusu.

YKS 2022 sınav görevli ücreti (gözetmen-yedek gözetmen) ne kadar?

ÖSYM Gözetmen sınav görevi ücreti: 210 TL %15

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 250 TL %15

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL %15

ÖSYM Bina Sınav Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti 397 TL %15