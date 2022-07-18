2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? YKS sonucu nereden bakılır?
2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? YKS sonucu nereden bakılır? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 202 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz sabahı ÖSYM tarafından açıklandı. Bu sınavda baraj uygulaması kalktığı için puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS sınavının açıklanmasıyla adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2022-07-18 07:50:58
2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? YKS sonucu nereden bakılır? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 202 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz sabahı ÖSYM tarafından açıklandı. Bu sınavda baraj uygulaması kalktığı için puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS sınavının açıklanmasıyla adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2022 YKS sınavı 18-19 Haziran'da 3 oturumda yapıldı. Sınava 3 milyondan fazala kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Milyonlarca kişi sınav sonrası kaç puan aldıklarını merak ediyordu. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM açıklamasında YKS sınav sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.
2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylşaşımda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sınav sonucunu öğrenmek isteyenler yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirler.
YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir?
ÖSYM Başkanı Aygün "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.
YKS tercihleri ne zaman?
Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak. .
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