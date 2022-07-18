2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? YKS sonucu nereden bakılır?

2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? YKS sonucu nereden bakılır? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 202 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz sabahı ÖSYM tarafından açıklandı. Bu sınavda baraj uygulaması kalktığı için puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS sınavının açıklanmasıyla adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?