2022 YKS'de ek yerleştirme olacak mı? Baraj puanı kalkınca AYT ve TYT üniversite ek tercih yapılacak mı? ÖSYM 2022 YKS sınavında AYT ve TYT puanlarında üniversite tercihi baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Baraj puanının kaldırılmasıyla sınava giren her aday tercih yapabilecek. Durum böyle olunca üniversitelerde boş kontenjanların daha da azalması bekleniyor. 2022 yılında ek yerleştirme ve ikinci tercih işlemlerinin olup olmayacağı ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

2022 YKS'de ek yerleştirme olacak mı? Baraj puanı kalkınca AYT ve TYT üniversite ek tercih yapılacak mı? ÖSYM 2022 YKS sınavında AYT ve TYT puanlarında üniversite tercihi baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Baraj puanının kaldırılmasıyla sınava giren her aday tercih yapabilecek. Durum böyle olunca üniversitelerde boş kontenjanların daha da azalması bekleniyor. 2022 yılında ek yerleştirme ve ikinci tercih işlemlerinin olup olmayacağı ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

YKS sınavına girecek olan milyonlarca öğrenciyi sevindiren bir karar alındı. ÖSYM TYT ve AYT sınavlarında uygulanan baraj uygulamasına son verildiğini açıkladı. Buna göre sınava giren adayların hepsi üniversite tercihi yapabielcek. ÖSYM 150 ve 180 olan üniversite tercih baraj puanlarını kaldırdı. 2022 YKS'den itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. YKS baraj puanlarının kaldırılması ile yüz binlerce kişi daha üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca boş kontenjanların da ilk tercihlerde dolması bekleniyor.

2022 YKS'de ek yerleştirme olacak mı?

NTV'de YKS baraj puanlarının kaldırılmasını değerlendiren eğitim uzmanı Burak Kılanç şunları söyledi: "Geçen sene üniversitelerde 169 bin örgün programlarda boş kontenjan kalmıştı. Yani yarım neti aşanların hepsinin buraya girme hakkı var. Akademik anlamda çok başarı olmayan öğrencileri bu kontenjanlara dolduracağız."

Baraj puanı kalkınca ek tercih yapılacak mı?

Baraj puanının kaldırılması ile milyonlarca aday üniversite tercihi yapacak. Durum böyle olunca geçen sene boş kalan kontenjanların bu sene daha da azalması bekleniyor. Ancak yine de açık kalan kontenjanların olması bekleniyor. Dolayısıyla 2022 YKS'de ek tercihlerin açılması bekleniyor.

2021 YKS'ye kaç kişi katıldı?

TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre 2021 YKS sınavına giren 2.5 milyondan fazla adaydan 217 bin 504'ü matematikte ve 312 bini de fende sıfır çekti.

2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti?

180 puan barajını geçen aday sayısı sözel bölümde 565 bin 808, sayısalda 390 bin 132, eşit ağırlıkta 587 bin 678 ve dil puanında 70 bin 842 oldu. 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.