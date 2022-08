2022'nin İzleyeni Etkisi Altına Alacak 5 Filmi

Film izlemek oldukça zevkli bir eylemdir. Ama bizi etkileyen bir film bulup izlediğimizde ve uzun süre etkisinden çıkamadığımızda bu eylem daha da keyifli bir hale gelmektedir.

Davet - The Invitation (2022)

Evie çok yakın zamanda annesini kaybetmiştir. Genç kız bir gün aklına düşer ve DNA testi yaptırmak ister. Evie bir süre sonra beklediği bu DNA sonuçlarını alır. Genç kız sonuçlarda tuhaf bir şey öğrenir. Kızın daha önce hiç ilişki kurmadığı ve hatta adını bile duymadığı bir kuzeni vardır. Bunun ardından Evie kuzeni tarafından bir davet alır. Bu davet İngiltere'de gerçekleşecek olan bir kır düğününün davetidir. Evie daveti kabul eder ve düğüne gider. Düğünün gerçekleştiği ortam oldukça gösterişlidir. Evie bulunduğu yerden hoşlanır ve hoş vakit geçirmeye başlar. Lakin bir süre sonra Evie hiç de normal bir ortamda olmadığını fark eder.

https://www.imdb.com/title/tt12873562/?ref_=adv_li_tt

Crimes of the Future (2022)

Yakın bir geleceğe yolculuk yaptığımız filmde teknoloji oldukça gelişmiş ve bambaşka bir hal almaya başlamıştır. İnsanların yaşadığı dünyada artık sentetik teknolojisi kendisini göstermeye başlamıştır. Bu sentetikler insanların farklı şeylere dönüşmelerini sağlayabilen teknolojiye sahiptirler. Saul Tenser ünlü bir performans sanatçısıdır. Performanslarında oldukça ilginç yöntemler kullanıyordur Saul ve bunu yaparken ona ortağı Caprice'de yardım ediyordur. Saul performanslarında dünyanın sahip olduğu teknolojiyi kullanıyordur ve bu şeklide performansları daha da etkileyici bir hal alıyordur. Seyircide bu durumdan oldukça hoşnut olacak ki Saul'un gösterileri hep tutmaktadır.

https://www.imdb.com/title/tt14549466/?ref_=adv_li_tt

Spiderhead (2022)

Yakın bir gelecektir ve hükümet ülkenin ve dünyanın gelişmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu sefer yürürlüğe koyulan değişik bir madde vardır. Mahkumlar eğer hükümetin yönettikleri deneylere katılırlarsa cezalarında indirim alacaklardır. Bu durumu kabul eden çok fazla mahkûm olmuştur. Bunun ardından deneyler için uygun adaylar seçilmiştir ve hemen deneylere başlanmıştır. Mahkumlara ilk olarak duygu değişimleri ile ilgili bir ilaç verirler. Başta bu durum oldukça masum dursa da deneyler ilerledikçe mahkumlardan bir tanesinde birtakım tuhaflıklar olmaya başlar. Mahkumlardan birisi karmaşık duygular içine girer ve adam kesinlikle hissettiği duygularından emin olamıyordur.

https://www.imdb.com/title/tt9783600/

Deep Water (2022)

Evliliklerindeki ilk heyecanı kaybetmiş olan bir çift vardır. Çift artık mutlu bir evliliğe sahip değillerdir. Vic ve Melinda Van Allen Little Wesley isimli bir kasabada yaşıyorlardır. Evliliklerinde mutsuz oldukları gibi çift evliliklerini bir anlaşma içinde devam ettirebiliyorlardır. Çiftin bir türlü çözemedikleri bir sorunları vardır. Sonunda ikili birbirlerinden tamamen koparlar. Lakin çift evliliklerini tamamı ile sonlandırmak istemiyordur kesinlikle. Bu yüzden aralarında konuşup anlaşırlar ve boşanmadan birbirlerinden ayrı hayatlar sürmeye karar verirler. Çift boşanmayacaktırlar ama başkaları ile görüşebilecektirler.

https://www.imdb.com/title/tt2180339/?ref_=adv_li_tt

Lanetli Sembol - Incantation (2022)

Bir genç bundan yıllar önce genç bir kadın stüdyo kurmak ister. Bu stüdyo kurulurken kendisine erkek arkadaşı ve gazetecilik sınıfında birlikte eğitim aldığı arkadaşları da yardım ederler ve ortak bir şekilde stüdyo kurarlar. Stüdyonun ismi Ghostbusters olur. Gençlerin bu stüdyoyu kurmalarındaki amaç insanların körü körüne inandıkları batıl inançları ortadan kaldırmak ve bu konular hakkında onlara gerçek bilgileri vermektir. Bir gün genç kadının, erkek arkadaşının ailesi bu gençleri bir ritüel için evlerine davet eder. Gençler bu olayı stüdyolarında kullanabileceklerini düşündükleri için bu daveti kabul ederler.

https://www.imdb.com/title/tt18968540/?ref_=adv_li_tt .