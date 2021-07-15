2022 yılında Ramazan orucu ne zaman? 2022 yılında Ramazan bayramı ne zaman?

2022 Ramazan orucu ne zaman? sorusu birçok kişi tarafından internette araştırılan konuların başında gelmektedir. Her sene bir önceki seneden 11-12 gün öncesine denk gelen Ramazan ayı, 2022 yılında hangi tarihler arasında olacağı merak konusu. Peki 2022 yılında Ramazan orucu ne zaman? Diyanet’e göre 2022 yılında hangi tarihler arasında oruç tutulacak? Ramazan bu sene hangi aya denk gelecek?

Birçok müslüman tarafından hicri takvime göre her Ramazan ayında oruç ibadeti yapılmaktadır. Bu ayda müslümanlar sabah ezanından akşam ezanına kadar herhangi bir içeçek ve yiyecek tüketmemektedir. Her yıl değişen tarihi nedeniyle merak konusu olan Ramazan ayı, 2022 yılında hangi tarihte gerçekleşeceği de oldukça merak konusu. İşte tüm detayları ile 2022 yılı Ramazan orucu ve Ramazan Bayramı tarihleri…

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının sonuncusunda yani Ramazan ayında oruç ibadeti birçok müslüman tarafından pratik edilmektedir. Bu ayda sadece akşam ezanı ila sabah ezanı arasında herhangi bir şey yiyip içebilen müslümanlar bunun dışında gün boyu aç ve susuz kalmaktadırlar. Aylara göre değişiklik gösteren Ramazan ayı, her sene bir önceki seneden daha erken bir dönemde olmaktadır. Bu süreç yaz mevsimlerine gelince değişiklik göstermektedir. Her sene farklı ay ve günler arasında olan Ramazan ayı, tutulan oruçların saat aralığını da değiştirmektedir.

2022 Ramazan orucu ne zaman?

Ramazan ayı Recep ve Şaban aylarının da dahil olduğu mukaddes üç ayların sonuncusudur. Müslümanlar bu üç ayın ilk ikisinde çeşitli ibadetler ile Ramazan'a hazırlık yaparlar. Üç aylar 2022 yılında Receb ayı ile 2 Şubat 2022'de başlayacaktır. Ramazan ayı ise 2 Nisan 2022'de başlayıp, 1 Mayıs 2022 Arefe günü ile son bulacaktır.

2022 Ramazan bayramı ne zaman?

Bunun yanı sıra 2 Mayıs 2022 ve 4 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Bayramı gerçekleşecektir. Kadir Gecesi'de 27 Nisan 2022 tarihinde idrak edilebilecektir.

Diğer mukaddes günler ne zamandır?

Ramazan'ın yanı sıra sene içinde birçok mukaddes gün ve ay vardır. Bunlar şöyledir;

2 Şubat 2022 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

3 Şubat 2022 Perşembe Regaib Kandili

27 Şubat 2022 Pazar Miraç Kandili

17 Mart 2022 Perşembe Berat Kandili

02 Nisan 2022 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

27 Nisan 202 Çarşamba Kadir Gecesi

1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı 1.Gün

3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı 2.Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3.Gün

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı Arefesi

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1.Gün

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2.Gün

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3.Gün

12 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 4.Gün

30 Temmuz 2022 Cumartesi Hicri Yılbaşı (Muharrem 1)

9 Ağustos 2022 Pazartesi Aşure Günü

7 Ekim 2022 Cuma Mevlid Kandili

Oruç türleri nelerdir?

Ramazan ayı dışında sene içerisinde farklı farklı zamanlarda çeşitli oruçlar tutulmaktadır. Bu oruçlar şöyledir;

Farz olan oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruçtur ve kazasıda farzdır.

Vacip olan oruçlar: Nafile orucun bozulması halinde kazasının tutulması vacip olarak görülür. Bunun yanı sıra adak orucunu tutmak ve bozulursa kaza etmek vaciptir.

Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde veya 10. ve 11. günlerinde yani Aşure gününden 1 gün önce veya 1 gün sonra ekleyerek oruç tutmak sünnettir. Ayrıca Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, Zilhicce ayının ilk dokuz günü, Şevval ayında 6 gün oruç tutmak da sünnettir.

Müstehab oruç: Her ayın (Hicri takvime göre) 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak iyi karşılanır.

Mekruh oruç: Yalnız aşure günü için bir gün yani 10 Muharremde tutulan bir günlük oruç mekruh oruçtur. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının ilk 4 gününde oruç tutmak harama yakın mekruh kabul edilmiştir.

Nafile oruçlar: Yukarıda bahsedilen oruçların dışında tutulan oruçlar nafile oruç olarak adlandırılır.

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