2022 VGM Burs başvurusu ne zaman başlayacak? Lise-Üniversite Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı? VGM bursu ne kadar? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala pek çok öğrenci ve veli burs olanaklarını araştırmaya başladı. Pek çok kamu kurumu binlerce öğrenciye her yıl çeşitli oranlarda burs desteği sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de ortaöğretim ve yükseköğrenim alanlarında binlerce kişiye burs veriyor.

2022 yılında VGM bursuna başvurmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini daha rahat idame ettirebilmek için çeşitli burs olanaklarını takip ediyor. Burs alarak eğitim hayatlarında bir nebze de olsa rahat bir nefes almak isteyen öğrenciler VGM bursuna da büyük ilgi gösteriyor.

2022 VGM Burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 VGM burslarına lise öğrencilerinden ve üniveriste öğrencilerinden büyük ilgi var. Özellikle üniversite öğrencileri artan hayat pahalılığı nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte oldukça zorlanıyor. 2022 VGM burs başvurusunun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2021 yılında VGM burslarına başvurular liseler için 15 Ekim'de üniversiteler için ise 1 Kasım'da başlamıştı. 2022 yılında da bu tarih aralığına yakın zamanda başvuruların başlaması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM bursuna zam yapılıp yapılmadığı konusu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında VGM burs başvuru ücreti olarak öğrencilere 650 TL yükseköğrenim için 200 TL ortaöğrenim için ödeme yapılmıştı.

VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

VGM bursu kaç ay ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2021– 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL burs veriliyordu.