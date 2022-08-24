5. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları | 2021 yılı (Geçen sene) 5. 6. 7 ve 8.sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları

5. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları | 2021 yılı 5. 6. 7 ve 8.sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları hangileri? İOKBS sınavı ile burs almak isteyenler ve yatılı okumak isteyenler sınava az bir süre kala geçmiş yıllarda çıkan soruları araştırmaya başladı. MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınavlarının soruları ve cevapları sınavın ardından MEB'in resmi sitesinden yayınlanıyor. 5. sınıflar İOKBS bursluluk sınavının 2021 yılında çıkan bursluluk soruları şu sıralar veliler tarafından internette aranıyor.

5. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları | 2021 yılı 5. 6. 7 ve 8.sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları hangileri? İOKBS sınavı ile burs almak isteyenler ve yatılı okumak isteyenler sınava az bir süre kala geçmiş yıllarda çıkan soruları araştırmaya başladı. MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınavlarının soruları ve cevapları sınavın ardından MEB'in resmi sitesinden yayınlanıyor. 5. sınıflar İOKBS bursluluk sınavının 2021 yılında çıkan bursluluk soruları şu sıralar veliler tarafından internette aranıyor.

MEB tarafından her yıl maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs desteği sağlanması için yapılan İOKBS bursluluk sınavına bu yılda da ilgi oldukça fazla. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İ

OKBS sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılıyor ve burs alabilmek için sınavda ter döküyor. 2022 yılında artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrencilerin eğitim maliyetleri de oldukça arttı. Durum böyle olunca öğrenciler ve veliler burs alabilmek için tüm imkanları seferber ediyor.

5. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları

2021 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavının soruları ve cevapları sınavın ardından MEB tarafından açıklandı. İşte 5. sınıf bursluluk ve yatılı eğitim sınavının soruları;

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

2021 yılı (Geçen sene) 5. 6. 7 ve 8.sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları

İOKBS bursluluk sınavı sorularına MEB'in internet sitesinden erişmek mümkün. MEB sınav sonrası soruları ve cevap anahtarlarını yayınlıyor. Geçmiş yıllara ait olan İOKBS bursluluk sınavları ile adaylar sınavda hangi konulardan ne tarz soruların çıkacağı konusunda bilgi sahibi oluyor.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

2022 İOKBS sınavı ne zaman?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Adayların sınav günü sınav saatlerine dikkat etmeleri gerekiyor.