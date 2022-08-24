KYK yurt başvurusu başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 KYK bursu başvurusu son gün ne zaman? YKS yerleştirmeleri ile üniversite kazanan adayların merakla beklediği KYK yurt başvurularında flaş gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler ise KYK yurtlarına nereden ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı.

KYK yurt başvurusu başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 KYK bursu başvurusu son gün ne zaman? YKS yerleştirmeleri ile üniversite kazanan adayların merakla beklediği KYK yurt başvurularında flaş gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler ise KYK yurtlarına nereden ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelen son dakik açıklaması yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. YKS yerleştirmeleri ile bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar barınma sorununu nasıl çözeceklerini düşünmeye başladı. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler bu yıl da KYK yurtlarında kalmayı tercih edecek.

KYK yurt başvurusu başladı mı?

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklama ile KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. KYK yurt başvuruları 24 Ağustos'tan itibaren başladı.

KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Yüz binlerce öğrenci KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyordu. Merakla beklenen açıklama geldi. KYK yurtlarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. E-devlete TC kimlik numrası ve şifresi ile giriş yapılarak KYK yurt başvuru formu eksiksiz ve hatasız doldurularak KYK yurt başvurusu yapılabilir.

2022 KYK bursu başvurusu son gün ne zaman?

KYK yurtlarına başvurular başladı. Başvurular 28 Ağustos pazar akşamına kadar devam edecek.

KYK yurt kapasitesi ne kadar?

Bakan Kasapoğlu açıklamasında "Gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir. Dünyanın en geniş en güçlü devlet tarafından yürütülen yurtlar gençlerin hizmetinde. Sadece Ankara'mızda 36 adet yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında gelişen, büyüyen yurtlarımız var. Cebeci'deki bu yurdumuzda 4 binden fazla kapasiteeyle inşallah full olarak öğrencilerimize hizmet verecek. Bir rakamı bugün sizlerle paylaşacağım. Bugün itibarıyla yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. Veriler arşivler geçimişiyle bugünüyle her şey ortada. Açıkçası burada devrimden bahsediyoruz. Sporda nasılsa yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz." dedi.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur. .