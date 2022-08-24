İOKBS bursluluk sınavı soruları | 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS sınavında hangi sorular çıktı? 2021 bursluluk sınavında sorulan sorular? Eğitim hayatlarını ekonomik açıdan daha rahat idame ettirebilmek için öğrenciler burs sınavlarına katılıyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle bu sene de binlerce kişi özel ve kamu burslarının peşinde. İOKBS bursluluk sınavına da 2022 yılında yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. bursluluk sınavına hazırlanan adaylar geçtiğimiz yıllarda çıkan soruları merak ediyor. İşte 2021 yılı İOKBS 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf soruları.

İOKBS bursluluk sınavı soruları | 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS sınavında hangi sorular çıktı? 2021 bursluluk sınavında sorulan sorular? Eğitim hayatlarını ekonomik açıdan daha rahat idame ettirebilmek için öğrenciler burs sınavlarına katılıyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle bu sene de binlerce kişi özel ve kamu burslarının peşinde. İOKBS bursluluk sınavına da 2022 yılında yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. bursluluk sınavına hazırlanan adaylar geçtiğimiz yıllarda çıkan soruları merak ediyor. İşte 2021 yılı İOKBS 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf soruları.

Maddi durumu yetersiz olan öğrencileri desteklemek, onların eğitim hayatını daha rahat devam ettirebilmelerini sağlamak için her sene MEB tarfından bursluluk sınavları düzenleniyor. İOKBS bursluluk sınavına bu sene katılımın bir hayli fazla olması bekleniyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle burs almak isteyenler ve sınava hazırlanan adaylar geçmiş yıllarda sınavda sorulan soruları araştırıyor. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri için yapılan İOKBS bursluluk ve yatılı eğitim sınav soruları ve cevapları haberimizin detayında...

İOKBS bursluluk sınavı soruları

İOKBS bursluluk sınavı sorularına MEB'in internet sitesinden erişmek mümkün. MEB sınav sonrası soruları ve cevap anahtarlarını yayınlıyor. Geçmiş yıllara ait olan İOKBS bursluluk sınavları ile adaylar sınavda hangi konulardan ne tarz soruların çıkacağı konusunda bilgi sahibi oluyor.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS sınavında hangi sorular çıktı?

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2021 İOKBS Bursluluk Sınavında adaylara aşğıdaki soru kitapçıklarındaki sorular yöneltildi. İşte 2021 İOKBS soruları ve cevapları...

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf soruları ve cevapları

2021 bursluluk sınavında sorulan sorular?

Maddi yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

İOKBS nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

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