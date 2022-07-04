2022 ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? 2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti kaç TL? 30 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı ne kadar? Polisler, avukatlar, doktorlar, hemşireler, öğretmenler... Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan milyonlarca memuru ilgilendiren zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon oranına göre memurlara toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 41.85 oranında zam yapılacak. Peki ücretli öğretmen ek ders ücreti ve ücretli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2022 ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? 2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti kaç TL? Haftada en az 30 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar maaş alacak? 30 saatlik ücretli öğretmen maaşı ne kadar? sorusu şu sıralar MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapan binlerce kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere ücretli öğretmen maaşları girilen ders sayısına göre belirleniyor. 2022 Temmuz zammı ile birlikte ek ders ücretlerinin de artması beklenirken ücretli öğretmenler de kendi maaşlarının ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

2022 ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşlarının da ciddi oranda artması bekleniyor. Bilindiği üzere ücretli öğretmen maaşlarını girilen ek ders sayısı belirliyor. Ücretli öğretmenler girdikleri ders sayısı ile ek ders ücrettinin çarpımı ile maaşları hesaplanıyor. Buna göre haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Memur maaşlarına yüzde 41.85 oranında zam yapılacağı düşünülürse ücretli öğretmen maaşlarının da 5 bin TL'ye çıkması bekleniyor.

2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti kaç TL?

2022 Ocak ayından itibaren geçerli olan ücretli öğretmen ek ders ücreti net 28,01 TL'ydi. 2022 Temmuz ayında maaşlara gelen zamdan sonra 39.49 TL'ye çıkması bekleniyor.

2022-2023 ücretli öğretmen maaşları asgari ücret olur mu?

Ücretli öğretmen maaşlarının asgari ücretin altında kalması büyük eleştirileri de beraberinde getiriyordu. Pek çok siyasi konuyu gündeme getirdi. Ücretli öğretmen maaşlarına yönelik asgari ücrete orantılama çalışmalarının olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ücretli Öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev alır. Okulun kadrosunda bulunan öğretmen açığı üzrertli öğretmenlerle giderilir. Ücretli öğetmenler ders baş ücret alır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Sözleşmeli öğretmen maaşları ve sosyal hakları kadrolu öğretmenlere göre oldukça düşüktür.