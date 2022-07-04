2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti, Nöbet ücreti 2022 Temmuz zamlı kaç TL oldu? Öğretmenlerin önemli gelir kalemlerinden biri olan ek ders ücretleri her yıl ocak ve temmuz aylarında öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte artıyor. Öğretmen maaşlarına Temmuz 2022'de yüzde 41,85 oranında zam yapılacak. Bu orana ek zam da dahil edilirse yüzde 43'ü bulabilir. Maaş karşılığı girilen 15 saat dersin dışında girilen her ders için öğretmenlere ek ders ücreti veriliyor. Peki 2022 Temmuz zammı ile ek ders ücreti ne kadar oldu?

MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam almıştı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artmıştı. Yüzde 15'lik dilim ile gündüz ek ders ücreti 27,77 TL nöbet ücreti ise 27,77 TL olmuştu. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre ek zam olmadan memurlara ve öğertmenlere yüzde 41,85 oranında zam yapılacak.

2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar?

2022 Temmuz ayında öğertmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerine de yüzde 40 oranında bir artış bekleniyor. İşte tahminlere göre Temmuz ayından itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak olan ek ders ücretleri...

Ek ders ücreti, Nöbet ücreti 2022 Temmuz zamlı kaç TL oldu?

Yüzde 40 oranında bir artış yapılacağı varsayımı ve tahmini ile öğretmen ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır .(Aşağıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)

Gündüz Ek Ders Ücreti 38.878 TL

Sınav Görevi 38.878 TL

Belleticilik 38.878 TL

Ders Dışı Egzersiz 38.878 TL

Nöbet Görevi (Gündüz) 38.878 TL

NOT: Yukarıda belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır. Ek ders ücretlerine dair resmi rakamlar ilerleyen günlerde resmiyet kazanacak.

Brüt ek ders ücreti 46 TL mi oldu?

Enflasyon zam oranlarına yönelik yüzde 40 oranında tahminler tutarsa öğretmen brüt ek ders ücreti de 46 TL'ye kadar çıkabilir. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı ve öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak artış 4 Temmuz'dan sonra netlik kazanacak.

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmenler haftalık maaş karşılığı 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat dersten fazla girilen her ders için öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılır. Ek ders ücreti ayrı olarak hesaplanır ve maaştan farklı olarak öğretmen hesaplarına yatar. Ek ders ücreti öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahiptir.