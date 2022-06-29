2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar? Brüt ek ders ücreti 46 TL mi oldu? Brüt-Net ek ders ücreti kaç TL olacak? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Hükümetten yapılan açıklamalara göre memur maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağı belirtildi. Enflasyon tahminlerine göre öğretmenlere yüzde 42 oranında zam yapılması bekleniyor. MEB bünyesinde görevli öğretmenler ek ders ücretlerinin de ne kadar olacağını şimdiden araştırıyor. İşte 2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti tahmini...

2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar? Brüt ek ders ücreti 46 TL mi oldu? Brüt-Net ek ders ücreti kaç TL olacak? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Hükümetten yapılan açıklamalara göre memur maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağı belirtildi. Enflasyon tahminlerine göre öğretmenlere yüzde 42 oranında zam yapılması bekleniyor. MEB bünyesinde görevli öğretmenler ek ders ücretlerinin de ne kadar olacağını şimdiden araştırıyor. İşte 2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti tahmini...

Milyonlarca memura 2022'nin ikinci 6 ayında yani Temmuz-Aralık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enfllasyon farkından oluşan zam yapılacak. Enflasyon tahminlerine göre bir değerlendirme yapılırsa memur maaşlarına eğer ek bir artış yapılamzsa yüzde 40 oranında artış bekleniyor. Memurlar gibi öğretmenlerin de maaşlarına Temmuz'da bu oranda zam yapılacak. Öğretmenlerin önemli gelirlerinden birisi de ek ders ücretleridir. Öğretmen ek ders ücretleri de Temmuz ayında büyük bir artış yaşayacak.

2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler maaş karşılığı 15 saat girdikleri dersin dışında kaç derse girerse o oranda ek ders ücreti alıyor. Öğretmenler haftada 30 saate kadar ek ders alabiliyor. Böyle olunda öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı da merakla bekleniyor. 2022 Temmuz ayından sonra brüt ek ders ücretine yaklaşık olarak 13 TL bir artış olması bekleniyor. Brüt ek ders ücretinin 32,96₺'den 46,21₺'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Brüt ek ders ücreti 46 TL mi oldu?

Enflasyon zam oranlarına yönelik yüzde 40 oranında tahminler tutarsa öğretmen brüt ek ders ücreti de 46 TL'ye kadar çıkabilir. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı ve öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak artış 4 Temmuz'dan sonra netlik kazanacak.

2022 öğretmen ek ders ücretleri (Tahmini)

Öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 40 oranınra artıl yapılması halinde öğretmen ek ders ücretlerinin de aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

Gündüz ek ders ücreti 35.44 TL

Gece ek ders ücreti 37,36 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 43,19 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 70,60 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 30,15 TL

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ek dersler aylık hesaplanır ve aylık ödenir. Bir ay boyunca girdiğiniz toplam ek ders saati, bir ek ders saati ücreti ile çarpılıp o ay alacağınız ek ders ücreti belirlenir.

30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır.