2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı? Öğretmen Temmuz zammı kaç TL? En düşük öğretmen maaşı ne kadar? Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verisi ile netlik kazanacak. Öğretmenlere toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan bir zam yapılacak. Tahminlere göre öğretmen maaşlarına yüzde 40-43 arası bir zam yapılması bekleniyor. 2022 Temmuz öğretmen maaşları 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan rakamlardan sonra netlik kazanacak.

2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı? Öğretmen Temmuz zammı kaç TL? En düşük öğretmen maaşı ne kadar? Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verisi ile netlik kazanacak. Öğretmenlere toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan bir zam yapılacak. Tahminlere göre öğretmen maaşlarına yüzde 40-43 arası bir zam yapılması bekleniyor. 2022 Temmuz öğretmen maaşları 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan rakamlardan sonra netlik kazanacak.

Milyonlarca kişinin maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Asgari ücretlinin de Temmuz ara zammı belli oldu ve gözler memur zamlarına çevrildi. Yapılan tahminlere göre memur maaşlarına yüzde 40-43 oranında bir artış yapılması bekşeniyor. Enflasyon tahminlerine göre ve hükümetten gelen açıklamalara göre memurlara enflasyon üstünde bir zam bekleniyor. Bakan Bilgin açıklamasında "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu

2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2022 Temmuz zamlı öğretmen maaşları 4 Temmuz'da açıklancak olan Haziran enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Ancak genel düşünceye göre memur ve öğretmen maaşlarına yüzde 40-43 arası bir zam yapılması bekleniyor. Öğretmen maaş zamları ilerleleyen saatlerde netlik kazanacak.

Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı?

Öğretmen Temmuz maaş zammı henüz açıklanmadı. TÜİK'in saat 10.00'dan sonra enflasyon rakamlarını duyurunca milyonlarca memurun maaş zammı netlik kazanmış olacak.

Öğretmen maaşları 8 Temmuz'da ödenecek?

Kurban bayramı nedeniyle öğretmen maaşları ve diğer memur maaşları 8 Temmuz'dan hesaplara yatacak.

En düşük öğretmen maşı kaç TL oldu?

2022 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Buna göre en düşük öğretmen maaşları konusunda da tahminler ortaya çıkmaya başladı. 2022 Ocak zamlarından sonra yeni öğretmen olan bir öğretmenin mevcut maaşı 6.633 TL civarındaydı. Temmuz zammı ile birlikte en düşük öğretmen maaşının 8.955 TL civarında olması bekleniyor.

Ocak 2022 öğretmen maaşları

Ocak ayında yapılan yüzde 35 oranında zam ile öğretmen kademe kademe maaşları aşağıdaki gibi olmuştur. 2022 Temmuz öğretmen maaş zam oranları kesinleştiği zaman bu rakamları güncelleyeceğiz. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

1/4 25 yıl+ 8021TL

1/4 25 yıl 8019 TL

1/3 24 yıl 6.157 TL

1/2 23 yıl 7989 TL

1/1 22 yıl 7979TL

2/3 21 yıl 7870TL

2/2 20 yıl 7860 TL

2/1 19 yıl 7857 TL

2/3 21 yıl 7824TL

2/2 20 yıl 7814 TL

2/1 19 yıl 7802TL

3/3 19 yıl 7662 TL

3/2 18 yıl 7642 TL

3/1 17 yıl 7622 TL

4/3 16 yıl 7618 TL

4/2 16 7532 TL

4/1 15 yıl 7473 TL

5/3 14 yıl 7202 TL

5/2 13 yıl 7195 TL

5/1 12 yıl 7190 TL

6/3 11 yıl 7184 TL

6/2 10 yıl 7180TL

6/1 9 yıl 7171 TL

7/3 8 yıl 7101 TL

7/2 7 yıl 7097 TL

7/1 6 yıl 7092 TL

8/3 5 yıl 7086TL

8/2 4 yıl 7080TL

8/1 3 yıl 7073 TL