2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli-ücretli) ne kadar? Zamlı öğretmen ek ders ücreti net kaç TL oldu? Gündüz, gece, nöbet, DYK, İYEP 2022 zamlı ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre öğretmen maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Öğretmen maaş zamlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Öğretmen gelirlerinde çok önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerinin ise kaç TL olacağı araştırılmaya başlandı. İşte Temmuz zammı ile birlikte 2022 zamlı ek ders ücretleri...

2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli-ücretli) ne kadar? Zamlı öğretmen ek ders ücreti net kaç TL oldu? Gündüz, nöbet, DYK, İYEP ek ders ücretleri ne kadar oldu? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından sıkça soruluyor. 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli, asgari ücretli maaşlarına zam aldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenler de maaşlarına iyi bir zam bekliyordu. Beklenen zam oranı açıklandı. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre memurlara enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 41,69 oranında zam yapılacak. Peki zamlı ek ders ücretleri net ne kadar olacak

2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli) ne kadar?

2022 yılı ocak ayında öğretmen ek ders ücretleri zamlanmıştı. Temmuz ayında da öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41'den fazla zam ile ek ders ücretleri de ciddi oranda artacak. İşte yüzde 40 zamlı tahminlere göre net ek ders ücretleri...

Gündüz ek ders ücreti 38 TL

Gece ek ders ücreti 42 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 48 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 78 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 33 TL

(Yukarıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)

2022 zamlı ücretli öğertmen maaşı ne kadar olacak?

Memur zamlarının belli olmasıyla MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan binlerce kişi de kendi maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere ücretli öğretmen maaşlarını girilen ders sayısı belirliyor. Ücretli öğretmenlerin gelen zamdan sonra 30 saat derse girmeleri halinde alacakları ücretin 5 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. 2022 Ocak ayında ücretli öğretmenler 3.360,64 TL maaş alıyordu.

2022 ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2022 Ocak ayından itibaren geçerli olan ücretli öğretmen ek ders ücreti net 28,01 TL'ydi. 2022 Temmuz ayında maaşlara gelen zamdan sonra 39.49 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ücretli öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerdir. Ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapıyorlar ancak maş ve sosyal haklar bakımından oldukça az alıyorlar. Ücretli öğretmenler girdikleri ders sayısına göre maaş alıyor. Ücretli öğretmen maaşı ne yazık ki asgari ücretin altında kalıyor.