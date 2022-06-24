Temmuz zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ek ders ücretine yüzde 40 zam mı geldi? Gündüz ek ders ücreti kaç TL oldu? MEB bünyesinde görevi bir milyona yakın öğretmen 2022 yılının ikinci 6 ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı yavaş yavaş şekillenirken öğretmen Temmuz ek ders ücretinin ne kadar olacağı da pek çok öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Ek ders ücretlerine de öğretmen maaşlarıyla birlikte zam yapılacak. Peki 2022 zamlı ek ders ücreti ne kadar olacak?

Ek ders ücretine yüzde 40 zam mı geldi? Temmuz zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? MEB bünyesinde görevi bir milyona yakın öğretmen 2022 yılının ikinci 6 ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı yavaş yavaş şekillenirken öğretmen Temmuz ek ders ücretinin ne kadar olacağı da pek çok öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Ek ders ücretlerine de öğretmen maaşlarıyla birlikte zam yapılacak. Peki 2022 zamlı ek ders ücreti ne kadar olacak?

Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 2021-2022 eğitim öğretim sezonunu geride bıraktı ve tatle çıktı. Öğretmenlerin gözü kulağı maaşlarına yapıalcak zam oranında. Hüküme kanadıdnan yapılan açıklamaya göre memur maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 40 oranında bir artış yapılacağı ifade ediliyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada memurlara enflasyonun sütünde zam yapılacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası öğretmenler ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başladı.

Ek ders ücretine yüzde 40 zam mı geldi?

Bakan Bilgin yaptığı açıklama ile milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Bilgin memurlara asgari ücret oranından daha yüksek zam yapılacağını açıkladı. Bilgin'in açıklamasından şunları söyledi: Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse ne olursa olsun enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız." Ek ders ücretlerinde de aşağı yukarı yüzde 40 oranında bir artış yapıması beklentiler arasında. Ancak 4 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarından sonra öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli olacak, ondan sonra ek ders ücretlerine gelen zam resmi olarak duyurulacak.

Temmuz zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz zam oranları henüz kesinleşmedi ve bu yüzden memur ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldığı belli değil. Gündüz ek ders ücretinin zamdan sonra 35 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

2022 öğretmen ek ders ücretleri (Tahmini)

Memurların beklentisi maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılması. Enflasyon rakamlarının da aşağı yukarı bu yönde çıkacağı tahmin ediliyor. Öğretmen ek ders ücretlerine de bu oranda bir artış yapılması muhtemel görünüyor. İşte Temmuz tahmini zam ile birlikte öğretmen ek ders ücretleri;

Gündüz ek ders ücreti 35.44 TL

Gece ek ders ücreti 37,36 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 43,19 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 70,60 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 30,15 TL

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmen maaşlarını artıran en önemli kalemlerden biri de ek ders gelirleridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders ile öğremenler ham maaş alır. 15 saatin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ayrıca ücretlendirilir. Girilen her ekstra ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. .