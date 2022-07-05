2022 Temmuz 30 saat ek ders ücreti ne kadar? Haftada 30 saat derse giren öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alır? 2022 zamlı ek ders ücreti kaç TL oldu? Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon rakamlarına göre öğretmenlere 2022 Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. 2022 Temmuz ayında ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Peki 2022 yılında 30 ders saate giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak?

2022 Temmuz 30 saat ek ders ücreti ne kadar? Haftada 30 saat derse giren öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alır? 2022 zamlı ek ders ücreti kaç TL oldu? Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon rakamlarına göre öğretmenlere 2022 Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. 2022 Temmuz ayında ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Peki 2022 yılında 30 ders saate giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak?

2022 yılında milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyordu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre öğretmenlere 2022 Temmuz-Aralık döneminde yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Bu orana ek zam da eklenebilir. Ek zam konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı ancak ilerleyen günlerde duyuru gelebilir. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de arttı. Peki 2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar oldu?

Haftada 30 saat derse giren öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alır?

2022 yılında memurlara yapılan zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Buna göre yapılan hesaplamalarda 1/4 derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşı 8.668 liradan 12.282 liraya çıktı. Bu rakama ek ders ücretleri dahil değil. Haftada 30 saat ek derse giren full ek ders alan öğretmenlerin maaşları da 2022 Temmuz ayında artacak. Ek ders ücretlerine de yüzde 41 oranında zam yapıldığı düşünülürse öğretmen meaşları ek ders ücretleri ile birlikte 15 bin TL'ye çıkabilir. (NOT: Belirtile nrakamlar kademe ve dereceye göre farklılık gösterebilir)

30 saat ek ders ücreti ne kadar?

Brüt Ücret : 988,87 TL

Gelir Vergisi Kesintisi 148,33 TL

Damga Vergisi Kesintisi 7,51 TL

Kesinti Toplamı 155,84 TL

Net Ele Geçen 833,03 TL

120 saat ek ders ücreti ne kadar?

Brüt Ücret : 3.955,48 TL

Gelir Vergisi Kesintisi 593,32 TL

Damga Vergisi Kesintisi 30,02 TL

Kesinti Toplamı 623,34 TL

Net Ele Geçen 3.332,14TL

2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli) ne kadar?

2022 yılı ocak ayında öğretmen ek ders ücretleri zamlanmıştı. Temmuz ayında da öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41'den fazla zam ile ek ders ücretleri de ciddi oranda artacak. İşte yüzde 40 zamlı tahminlere göre net ek ders ücretleri...

Gündüz ek ders ücreti 38 TL

Gece ek ders ücreti 42 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 48 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 78 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 33 TL

(Yukarıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)

30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır

Branş öğretmeni haftada en fazla kaç saat ek ders alabilir?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır.

Branş öğretmeni haftada en fazla kaç saat derse girebilir?

Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.