2022 DYK (MEB Takviye Kursu) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Destekleme Yetiştirme Kursu zamlı Temmuz ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmenlere yüzde 41,85 oranında zam yapılacak. Öğretmenler maaşlarına yapılacak zammı beklerken bir yandan da ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Destekleme Yetiştirme Kursu'nda ders anlatan öğretmenler 2022 zamlı DYK ek ders ücreti ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor.

2022 DYK (MEB Takviye Kursu) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Destekleme Yetiştirme Kursu zamlı Temmuz ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmenlere yüzde 41,85 oranında zam yapılacak. Öğretmenler maaşlarına yapılacak zammı beklerken bir yandan da ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Destekleme Yetiştirme Kursu'nda ders anlatan öğretmenler 2022 zamlı DYK ek ders ücreti ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor.

Bazı derslerinde eksiği olan vu bunları tamamlamak isteyen öğrenciler MEB'in açıtığı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılabiliyor. Binlerce öğretmen de bu kurslarda öğrencilere özel dersler hazırlayarak öğrencilerin eksik olan alanlarını tamamlamaya çalışıyor. DYK (MEB Takviye Kursu) ile binlerce öğretmen aynı zamanda ek ders de alıyor. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte DYK Takviye Kursuna katılan öğertmenler ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldığını merak ediyor.

2022 DYK (MEB Takviye Kursu) ek ders ücreti ne kadar?

2022 yılı Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam alan öğretmenlerin ek ders ücretleri de güncellenmişti. Buna göre %15 Vergi Dilimi ile Destekleme Yetirştirme Kursu Gündüz 55,53 TL olmuştu. Gece ise 59,50 TL olmuştu. %20 Vergi Dilimi ile de DYK (MEB Takviye Kursu) gündüz 52,24 TL, gece ise 59,50 TL olmuştu.

2022 Destekleme Yetiştirme Kursu zamlı Temmuz ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Destekleme Yetirştime ek ders ücretleri henüz netlik kazanmadı. Öğretmen maaşlarına yüzde 41 oranında toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammı oluştu. Ancak ek zam ile birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanmadı.

Tahminlere göre yüzde 43 oranında zam oranından hesaplanırsa DYK ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olması muhtemel;

%15 Vergi Dilimi - %20 Vergi Dilimi

DYK (MEB Takviye Kursu) Gündüz 79.40 TL 74.70 TL

DYK Gece 85.08 TL 80.02 TL

NOT: 2022 Temmuz zamlı ek ders ücretleri netlik kazanmadı. Yukarıda belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır. İlerleyen günlerde MEB ek ders ücretleri belli olacaktır.

Destekleme Yetiştirme Kursu nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrencilerin ders ve konulardaki eksiklikliklerini gidermek için açılır. Bu kurslara başvuran öğrenciler, öğretmenler eşliğinde konuların üstünden geçer. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir.

Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Bakan Özer'den DYK açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.

Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi: "Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık."

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." diye konuştu.