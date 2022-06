2022 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor All Star şampiyonu kaç para alacak? Survior 1.'si ödülü nedir? TV8'in en çok izlenen programlarından olan Survivor'da yolun sonuna geliniyor. Final haftasına sayılı saatler kala yarışmacılar da son kozlarını sahaya sürüyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da kimin şampiyon olacağını kestirmek oldukça zor. Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa Survivor'da finale kalmak için mücadele verecek. Peki Survior şampiyonu kaç para ödül alacak? 2022 Survivor All Star şampiyonluk ödülü kaç TL?

2022 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor All Star şampiyonu kaç para alacak? Survior 1.'si ödülü nedir? soruları Survivor'un bitmesine sayılı günler kala izleyiciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Survivor bu sene bilindiği üzere All Star formatında yayınlandı. Bir birinden zorlu yarışmacılar finale kalabilmek için aylarca mücadele etti. Survivor finaline doğru yaklaşılırken Survivor şampiyonluk ödülünün ne olduğu da merak ediliyor.

2022 Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar?

Survivor 2022 All Star şampiyonluk ödülünü kaç TL olduğu pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz senelerde Survivor şampiyonuna 500 bin TL para ödülü verildiği iddia edilmişti. Bu sene ise bu para ödülünün katlanarak artması bekleniyor. All Star olduğu için 2022 Survivor birincilik ödülünün 500 bin TL ike 1 milyon TL arasında değişebileceği iddiaları gündemde.

Survivor All Star şampiyonu kaç para alacak?

Survivor All Star şampiyonluğu için geride sadece 4 yarışmacı kaldı. Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa adını şampiyonluğa yazdırmak için terinin son damlasına kadar savaşacak. Şampiyon alan yarışmacının ödülünün ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

Survior 1.'si ödülü nedir?

Survivor'da birinci olmak aslında başlı başına paha biçilemez bir ödüldür. 2022 yılında Survivor All Star şampiyonluk ödülüne dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde ödüle ilişkin bir duyuru yapılması bekleniyor.

2021 Survivor şampiyonu kim?

Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, dün akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Galataport'ta yapılan canlı yayında iki yarışmacı için oylama geride kaldı. Gecenin sonunda yapılan oylamanın sonuçları noter huzurunda ilan edildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu bu sezonun şampiyonunun İsmail olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre; İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Survivor All Star ne zaman bitecek?

TV 8'in sevilen programı Survior final yaparak ekranlara ara veriyor. Survivor şampiyonun açıklanmasının ardından TV8'de MasterChef başlayacak. 2022 MasterChef 1 Temmuz'da başlayacak ve dolayısıyla Survivor da 1 Temmuz 2022'den önce bitecek.

Survivor yarışmasına nasıl başvurulur?

Survivor'a başvurabilmek için öncelikle "https://www.tv8basvuru.com/basvuru/survivor/2" sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz ve yanlışsız şekilde doldurup gödermelisiniz. Bu şekilde başvurunuz alınıyor. Detaylı inceleme sonucunda uygun görünen adaylar görüşmeye davet edliyor.

Survivor nedir?

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2. kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halinde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci ve Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. 2021'de yine Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım mücadele etmiştir. Aleyna Kalaycıoğlu dördüncü, Ayşe Yüksel üçüncü, Yiğit Poyraz ikinci ve İsmail Balaban şampiyon olmuştur. Türkiye'nin en uzun süredir devam eden ve en çok izlenen yarışma programı olarak rekorunu hâlen korumaktadır.