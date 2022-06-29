En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu? Son dakika: Emekli maaşı zam oranı ne kadar? En düşük emekli aylığı kaç TL?

En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla en düşük emekli maaşı kesinleşti. Peki emekli maaşlarında yüzde kaç oranında zam yapılmış oldu? Son dakika: Emekli maaşı zam oranı ne kadar? En düşük emekli aylığı kaç TL? İşte güncel en düşük emekli maaşı zam oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla en düşük emekli maaşı kesinleşti. Peki emekli maaşlarında yüzde kaç oranında zam yapılmış oldu? Son dakika: Emekli maaşı zam oranı ne kadar? En düşük emekli aylığı kaç TL? İşte güncel en düşük emekli maaşı zam oranı...

En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu?

Memur ve memur emeklilerine yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili maddede yer aldı. Teklife göre, halen 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı yüzde 20 oranında arttırılarak 3 bin liraya çıkarılacak. Detaylar bekleniyor...

Emekli maaşı zam oranı ne kadar?

Emekli maaşı zam oranları için kesin bir açıklama gelmedi. Fakat en düşük emekli maaşı sınırı 2,500 TL'den 3,000 TL'ye yükseltildi. Buna göre en düşük emekli maaşlarında yüzde 20'lik iyileştirme yapıldı.

En düşük emekli aylığı kaç TL?

Yapılan açıklamalara göre en düşük emekli maaşı 3 bin TL olarak güncellenecek. Maaşların temmuz ayında hesaplara geçmesi bekleniyor. .