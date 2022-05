TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmanın ne zaman büyük final yapacağı da merak ediliyor. Peki, 2022 Survivor All Star finali ne zaman, ne zaman bitiyor?

2022'nin rekor kıran yarışması Survivor All Star, TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Her bölümü heyecanla geçen yarışmada, takımların kıyasıya mücadelesini izleyen seyirciler adeta ekranlarına kilitlendi. Büyük finale adım adım ilerleyen Survivor'da her hafta adaya bir yarışmacı veda ederken, yarışmanın düzenli izleyicileri Survivor 2022 finalinin ne zaman yapılacağını ve yarışmanın hangi tarihte biteceğini merak ediyor.

2022 Survivor All Star final ne zaman, ne zaman bitiyor?

4 aydır ekranlarda olan Survivor yarışmasında şu anda adada 13 isim kaldı. Hafta elemelerinin ardından adaya 1 kişi daha veda edecek ve 12 isim yarışmada kalacak.

Survivor All Star yarışmasının büyük final tarihi ile ilgili olarak, yarışmanın önceki sezonlara göre 1 hafta geç başladığı belirtilirken, geçen yıl 25 Haziran'da sona eren Survivor'ın bu tarihlerde final yapması beklendiği belirtildi.

Ancak Survivor'ın büyük finali hangi gün yapacağı kesin tarihin paylaşılmadığı, birkaç hafta içinde netleşebileceği öğrenildi. .