2022 Öğretmen maaş promosyonu ne kadar? Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu 20 bin TL mi? Maaş promosyonu kaç TL? Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında yüzde 42 civarında bir zam yapıldı. Zamlı maaşlarını alan öğretmenler maaş farklarının da yatmasıyla rahat bir nefes aldı. Bilindiği gibi öğretmenler maaşlarını aldıkları bankalardan promosyon ödemesi de alıyor. Banka maaş promosyon yenilemesi gelen binlerce öğretmen ne kadar maaş promosyonu alacaklarını merak ediyor.

2022 Öğretmen maaş promosyonu ne kadar? Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu 20 bin TL mi? Maaş promosyonu kaç TL? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından internette araştırılmaya başlanıyor. Memurlar gibi öğretmenler de maaşlarını aldıkları bankalardan maaş promosyonu alıyor. Promosyon dönemleri genellikle 36 aylık oluyor. Banka promosyon yenileme dönemi gelen binlerce öğretmen 2022 yılında maaş promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

2022 Öğretmen maaş promosyonu ne kadar?

Öğretmenler banka maaş promosyonlarının ne kadar olduğu sorusuna yanıt ararken gelen promosyon anlaşmaları binlerce öğretmeni heyecanlandırıyor. Öğretmen banka maaş promosyonları ilden ile, ilçeden ilçeye ve bankadan bankaya değişiyor. Promosyon ihalesine katılan bankalar promosyonun ne kadar olduğunu belirliyor. 2022 banaka promosyonlarının ortalama 5-10 bin TL arasında olması bekleniyor.

Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu 20 bin TL mi?

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğretmenlerin maaş promosyonu anlaşmasında yeni rekora imza atıldı. Manisa Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ve ilk etapta kapalı zarf usulü ile başlayarak, ardından teklif artırma usulü ile devam eden ihaleyi kazanan banka, 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren, 36 ay boyunca maaş, ek ders, harcırah gibi ödeneklerini bankadan alacaklar ve banka eğitim çalışanlarına kişi başı aylık 580 TL üzerinden toplam 20 bin 880 TL'yi tek seferde ödeyecek.

2022 Öğretmen banka maaş promosyonu kaç TL?

Banka maaş promosyonları öğretmenlerin aldıkları maaş oranlarına göre de farklılık gösterebilir. Öğretmen maaş promosyonları okul ve ilçe tarafından öğretmenlere iletilecektir.

2022 Öğretmen banka promosyon anlaşmaları

Muğla'nın 4 ilçesinde yapılan banka maaş promosyonu anlaşmasında öğretmenlere 11.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kütahya Merkez İlçe Maaş Promosyon İhalesinde 10.040 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşmaya varıldı.

Ankara -Çankaya ilçesinde görevli öğretmenlerin maaş promosyonu için İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından bir banka ile yapılan anlaşmada öğretmenlere 9.550 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşamaya varıldı.

İstanbul Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve maaş alan öğretmenler için banka ile yapılan yeni maaş promosyonunda anlaşmaya varıldı. Yapılan Maaş promosyon anlaşmasına göre öğretmenlere promosyon olarak banka tarafından 8.500 Tl ödenecek.

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünden Rekor Promosyon Anlaşması 6500 TL'ye İmza Attılar Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yapı kredi bankası arasında yaptığı 3 yıllığına 6500 TL tutarındaki Banka Promosyon Anlaşması ile rekora imza attı.