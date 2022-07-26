2022 En yüksek promosyon veren banka hangisi? Polis-Öğretmen-Hemşire-Emekli 3 yıllık maaş promosyonu ne kadar? Maşlarına yüzde 42 oranında zam alan milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını aldı. Memurlar ve emekliler maaşlarını aldıkları bankadan belirli dönemler için promosyon ödemesi alıyor. Bankalar da milyonlarca emekli memuru kendi bünyesine çekmek için cazip promosyon teklifleri sunuyor. Peki 2022 en yüksek promosyon veren banka hangi banka?

2022 En yüksek promosyon veren banka hangisi? Polis-Öğretmen-Hemşire-Emekli 3-4 yıllık maaş promosyonu ne kadar? Maşlarına yüzde 42 oranında zam alan milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını aldı. Memurlar ve emekliler maaşlarını aldıkları bankadan belirli dönemler için promosyon ödemesi alıyor. Bankalar da milyonlarca emekli memuru kendi bünyesine çekmek için cazip promosyon teklifleri sunuyor. Peki 2022 en yüksek promosyon veren banka hangi banka?

Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekliye zam yapıldı. Memurlara ve emeklilere yaklaşık olarak yüzde 42 oranında maaş artışı yapıldı. 2022 Kurban bayramı nedeniyle maaş ödemelerini erken alan memurlar ve emekliler maaş farklarının ödenmesini bekliyor. Maaş farklarını merak eden milyonlarca kişi bir yandan da banka promosyonlarının araşırıyor. Memurlara ve emekliler maaşlarını anlaşmalı oldukları bankalara taşıyabiliyıor. Maaş taşıma karşılığında bankalar birbirinden cazip promosyon ücretleri verebiliyor.

2022 En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Banka promosyonları bankadan bankaya göre değişiyor. Devlet bankaları ve özl bankalar farklı oranlarda promosyon verebiliyor. Memurlar ve emekliler maaş promosyon miktarlarının ne kadar olduğunu banakar ile iletişime geçerek öğrenebilirler.

Polis-Öğretmen-Hemşire-Emekli 3 yıllık maaş promosyonu ne kadar?

Memurların maaş promosyonları maaşlarının oranlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Memur maaş promosyonları genelde 3 yıllık olarak yapılıyor ve 3 yıl için memurlara 5 bin TL ile 7 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılabilir.

Emekli promosyonları ne kadar?

Emekli promosyonu neredeyse bir maaş oranında olabiliyor. Maaş farkları bankadan bankaya değişiyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

1500 TL'ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor.

Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar?

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING Bank emekli promosyonu ne kadar?

1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 2.350 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 2.900 TL,

2.500 TL ve üzeri ise 3.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL