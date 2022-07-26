2022 Hemşire banka maaş promosyonu ne kadar? Hemşire 3 yıllık maaş promosyonu kaç TL? Aylık maaş promosyonu ne kadar yatar? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanları 2022 Temmuz ayında maaşlarına ortalama yüzde 42 oranında zam aldı. Zamlı maaşlarını alan sağlık çalışanları merakla banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

2022 Hemşire banka maaş promosyonu ne kadar? Hemşire 3 yıllık maaş promosyonu kaç TL? Aylık maaş promosyonu ne kadar yatar? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanları 2022 Temmuz ayında maaşlarına ortalama yüzde 42 oranında zam aldı. Zamlı maaşlarını alan sağlık çalışanları merakla banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Ülkemizin çeşitli kurumlarında çalışan milyonlarca memura yüzde 42 oranında Temmuz zammı yapıldı. Maaşlarını zamlı olarak alan memurlar merakla maaş farklarının yatırılmasını bekkşyor. Belirli dönemler arasında yenilenen banka maaş promosyonları da pek çok memur tarafından araştırılmaya başlandı.

2022 Hemşire banka maaş promosyonu ne kadar?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Personeli Banka Maaş promosyon ihalesinden çıkan sonuç sağlık çalışanlarını heyecanlandırdı. Türkiye Ekonomi Bankası'nın aldığı ihalede, 3 yıllık yaklaşık 3400 personeli ilgilendiren ve 2023 ocak ayında tek seferde ödenecek 31100 TL Türkiye kamu kurumlarında ilk defa ulaşılan bir rakam oldu.

Saglikagi.Com'da yer alan habere göre; Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. 8 bankanın katıldığı ihaleyi Halk Bankası kazandı. Halk Bankası,üniversitede çalışan 5 bin 291 personelin hesabına tek seferde 15 Eylül'de 34 bin 300 lira yatırılacak.

Hemşire 3 yıllık maaş promosyonu kaç TL?

Eskişehir Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ESOGÜ Çalışanlarımıza Hayırlı Olsun… TEB Bankasıyla 36 ay süreli 31.100 aylık 863 TL banka maaş promosyon anlaşması imzalanmıştır. 15 Ocak-22 Ocak 2023 tarihleri arası banka promosyon ücreti tek seferde ödenecektir. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımıza özellikle belirtmek isteriz ki MEMUR SEN VE SAĞLIK SEN yetki dönemlere öncesi banka promosyon ödemeleri kurumlara bilgisayar araç bilişim malzemesi olarak yapılmakta idi. SAĞLIK SEN VE MEMUR SEN yetki dönemi ile promosyon ücretleri kuruşuna kadar sağlık çalışanlarına aktarılmaktadır. Dedik ya; Yaparsa Sağlık Sen Yapar Türkiye rekoru ESOGÜ çalışanlarımıza tüm üyelerimize hayırlı Olsun.”