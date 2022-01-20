Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur) Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. 2022 yılında emeklilere yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşının 2500 TL olmasına da karar verildi. İlk zamlı maaşlarını alan emekliler 2022 yılının maaş farkının da ne kadar olacağını ve hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte 2022 emekli maaş farkları...

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur) Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. 2022 yılında emeklilere yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşının 2500 TL olmasına da karar verildi. İlk zamlı maaşlarını alan emekliler 2022 yılının maaş farkının da ne kadar olacağını ve hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte 2022 emekli maaş farkları...

Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda maaşlarını zamlı olarak aldı. Maaşlarını alan milyonlarca kişi maaş farklarının da ne zaman yatacağını hesaplamaya başladı. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara yüzde 30.5 yapıldı. SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Memurlar çalışacakları ayın maaşlarını önceden alırlar. Yani Ocak ayının maaşını Aralık'ta alırlar. Durum böyle olunca memur maaşlarında bir maaş farkı oluşuyor. Emekliler de maaş farklarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 emekli maaş farkı ne kadar?

EMeklilerin maaş farkları aldıklara maaşın oranına göre değişkenlik gösteriyor. Maaş farklarının 500-1000 tl arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar?

Memurların ek zam farkları değişkenlik göstermektedir. Memurların kademe ve derecesine göre aldıkları maaşın farklı olması memur ek zamlarının da farklı olmasını sağlayacak. Memurlara 2022 yılında yüzde 2.5 oranında ek zammın 800 TL ile 1000 TL arasında değişmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.

2022 Ocak memur maaşları ne kadar oldu?

2022 memur en düşük maaşları ek zam hesaba katılmadan aşağıdaki gibi olacaktır. Memur ek zamlarının seyyanen zan şeklinde yapılma olasılığının da yüksek olduğu belirtiliyor. İşte 2022 kademe ve dereceye göre memur maaşları;

Unvan /Derece Ocak Maaşı

Vali 28569

Genel müdür (1/4) 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 10869

Memur (Lisans - 9/1) 6727

Öğretmen (1/4) 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 18899

Başkomiser (3/1) 10863

Polis memuru (8/1) 9515

Uzman doktor (1/4) 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) 8147

Mühendis (1/4) 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) 6999

Araştırma görevlisi (7/1) 10535

Vaiz (1/4) 8724

Avukat (1/4) 10593