2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca memurun 2022 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Erdoğan memurlara 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte memurlara toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Tüm memurlar gibi polisler de yeni yılda maaşlarını yüzde 30.5 oranında zamlı alacak. Zam oranları belli olmasıyla maaş farklarının da ne zaman hesaplara yatacağı araştırılmaya başlandı. Polisler de 2022 maaş farkının ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak? Tüm memurlar gibi polisler de 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur maaş farkları ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Memur maaş farklarının ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı pek çok memur tarafından araştırılıyor. 2022 yılında yapılan en zamla birlikte polisler yüzde 30.5 oranında zam alacak. Maaşlarını önceden alan memurlar aldıkları zammı 15 gün eksik almış oluyor ve maaş farkı ortaya çıkıyor. Memur maaş farklarının ne zaman yatacağı ise merakla bekleniyor.

2022 polis maaş farkı ne kadar?

Tüm memurlar gibi polisler de her yeni yılın başında maaş farkı alıyor. Maaş farkları milyonlarca memurun hesabına yatıyor ve memurların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Polisler de yeni yılda maaşlarını yüzde 30.5 oranında zamlı alacak. Bilindiği üzere yüzde 2,5 oranında ek zamlar memur maaşlarına yetişemedi. Memur maaşlarına eklenmeyen ek zammın önümüzdeki günlerde hesaplanarak yatırılması bekleniyor. Polis maaş farklarının hesaplara kısa sürede yatması bekleniyor. Maaş farkları polislerin kademe ve derecelerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük bir maaş farkı 800 ile 1000 TL arasında değişiklik gösterebilir.

Polis maaş farkı ne zaman yatacak?

Tüm meurlar gibi polisler de 2022 yılında maaş farkı alacak. Maaş farkları binlerce memur tarafından merakla bekleniyor. Maaş farkları ormalde ay sonunda hesaplara yatar. Ancak bu sene ek zam oranları da memur maaşlarına yansımadı. Memur maaşlarına ek zamlar ile birlikte maaş farklarının da yatması bekleniyor. 2022 maaş farklarının Şubat ayının sonuna doğru hesaplara yatması bekleniyor.

2022 en düşük memur maaşı ne kadar?

2022 yılında yapılan zamlarla birlikte en düşük devlet memuru maaşı Ocak ayında 6364 TL oldu.

2022 memur maaşları (Ocak)

Vali 29225

Genel müdür (1/4) 21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11118

Memur (Lisans - 9/1) 6881

Öğretmen (1/4) 8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 19333

Başkomiser (3/1) 11113

Polis memuru (8/1) 9734

Uzman doktor (1/4) 13204

Hemşire (Lisans - 5/1) 8334

Mühendis (1/4) 11349

Teknisyen (Lise - 11/1) 7160

Araştırma görevlisi (7/1) 10778

Vaiz (1/4) 8925

Avukat (1/4) 10837 .