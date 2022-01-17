2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Enflasyon farkının belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılacak ek zam oranının yüzde 2,5 olacağını duyurdu. Bu açıklamadan sonra memurlara yapılacak toplam zam oranı belli oldu. Memurlara ve öğretmenlere yeni yılda yüzde 30,5 oranında zam yapılacak. Öğretmenler maaşlarını ayın 15'inde aldığı için 15 günlük bir maaş farkı oluşuyor. Peki öğretmenler maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Yeni yılda milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı. Asgari ücretli çalışanların maaşının belli olmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrilmişti. Enflasyon farkının belli olmasından sonra ek zam oranı açıklandı ve memurlara yapılacak 2022 zam oranı belli oldu. Memurlar yeni yılın ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam aldı. Memurlar çalışacakları ayın maaşlarını önceden alırlar. Yani Ocak ayının maaşını Aralık'ta alırlar. Durum böyle olunca memur maaşlarında bir maaş farkı oluşuyor.

2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?

Öğretmen maaş farkları öğretmenlerin kademe ve derecelerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük bir maaş farkı 800 ile 1000 TL arasında değişiklik gösterebilir.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Tüm meurlar gibi öğretmenler de 2022'nin ilk maaş zam farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Maaş farkları ormalde ay sonunda hesaplara yatar. Ancak bu sene ek zam oranları da memur maaşlarına yansımadı. Memur maaşlarına ek zamlar ile birlikte maaş farklarının da yatması bekleniyor.

Memur ek zammı ne zaman yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair KBS duyurusunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Gönderilen yazıda "Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ve ilave artış hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususla ilgili ayrı bir duyuru yapılacaktır." denildi. Bu yazıya göre hem 14 günlük maaş farkları ve hem de yüzde 2,5'luk zamdan kaynaklı maaşlar için 15 Ocak'tan sonra ayrıca bir duyurusu yapılacak.

2022 öğreretmen maaşı ne kadar?

Öğretmen maaşlarına da 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Erdoğan milyonlarca memura yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte memurların ve öğretmenlerin 2022 toplam zam oranı da belli oldu. Öğretmenler 2022 Ocak döneminde yüzde 30.5 oranında zam alacak. İşte 2022 Ocak kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.

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